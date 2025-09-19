Тръмп иска Върховният съд да отстрани Лиса Кук от Федералния резерв

Администрацията на Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да позволи на президента на САЩ да отстрани члена на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук. Това съобщи The New York Times.

В края на август Доналд Тръмп обяви оставката си на Лиса Кук. Той посочи твърденията, отправени от председателя на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHA) Бил Пълте, като причина за уволнението. Той е убеден, че г-жа Кук е фалшифицирала банкови и имотни документи, за да получи благоприятни условия за ипотека още преди да встъпи в длъжност.

Лиса Кук обаче смята, че твърденията за недоказани нарушения не могат да се считат за валидни

основания за нейната оставка. В края на миналия месец г-жа Кук заведе дело срещу Доналд Тръмп, твърдейки, че той е изфабрикувал основанията за нейното уволнение и е нарушил Закона за Федералния резерв.

Миналата седмица федерален съд в окръг Колумбия временно спря решението на президента да уволни Лиса Кук. Според решението, членът на борда на Федералния резерв не може да бъде отстранен от позицията си на основанията, посочени от президента Тръмп, поне до приключване на производството.