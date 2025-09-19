РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тръмп иска Върховният съд да отстрани Лиса Кук от Федералния резерв

Тръмп уволни член на борда на Федералния резерв – безпрецедентен ход в 111-годишната история на централната банка

Администрацията на Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да позволи на президента на САЩ да отстрани члена на Управителния съвет на Федералния резерв Лиса Кук. Това съобщи The New York Times.

В края на август Доналд Тръмп обяви оставката си на Лиса Кук. Той посочи твърденията, отправени от председателя на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHA) Бил Пълте, като причина за уволнението. Той е убеден, че г-жа Кук е фалшифицирала банкови и имотни документи, за да получи благоприятни условия за ипотека още преди да встъпи в длъжност.

Лиса Кук обаче смята, че твърденията за недоказани нарушения не могат да се считат за валидни

основания за нейната оставка. В края на миналия месец г-жа Кук заведе дело срещу Доналд Тръмп, твърдейки, че той е изфабрикувал основанията за нейното уволнение и е нарушил Закона за Федералния резерв.

Миналата седмица федерален съд в окръг Колумбия временно спря решението на президента да уволни Лиса Кук. Според решението, членът на борда на Федералния резерв не може да бъде отстранен от позицията си на основанията, посочени от президента Тръмп, поне до приключване на производството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени