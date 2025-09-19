Сладки картофи срещу обикновени картофи



По-здравословни ли са сладките картофи от обикновените?

Свикнали сме да чуваме, че сладките картофи са по-здравословни от обикновените. Вярно е, че сладките картофи носят много хранителни ползи, но и обикновените картофи имат какво да предложат.

Сладките картофи са богати на витамин А, витамин С и фибри, докато обикновените са отличен източник на калий и съдържат устойчиво нишесте.

Освен това и двата вида картофи имат сходен баланс на въглехидрати, протеини и мазнини, както и почти еднаква калорийна стойност, така че замяната на обикновени с сладки картофи не е задължително решение за отслабване.

Под обвивката на сладкия картоф

Няма съмнение: сладките картофи имат впечатляващ хранителен профил. Диетоложката Ким Яуиц споделя, че те са „изключително богати на антиоксиданти“ и са „страхотен източник на витамин А и витамин С“. Всъщност 100 г сладък картоф осигуряват над 100% от препоръчителния дневен прием на витамин А. Това е огромно предимство, защото витамин А защитава очите от дегенерация на макулата и поддържа зрението ни здраво с напредване на възрастта. Освен това антиоксидантите предпазват от редица проблеми, включително „чернодробни увреждания, загуба на памет, когнитивен спад, висок холестерол, диабет и някои видове рак.“

Сладките картофи съдържат два пъти повече фибри от белите картофи – 3 г на 100 г. Благодарение на тях енергията се освобождава по-бавно, а гликемичният индекс е по-нисък, което ги прави по-добър избор за хора, които регулират кръвната си захар (например диабетици).

Но и обикновените картофи имат своите предимства

На фона на впечатляващия профил на сладките картофи, обикновените може да изглеждат по-бледи – но и те имат своите силни страни.

Според диетоложката Али Маст обикновените картофи са „добър източник на калий“, минерал, който може да понижи кръвното налягане и риска от инсулт. Те също съдържат витамин С и осигуряват „почти половината от дневната препоръчителна доза витамин В6“. Яуиц допълва, че са и „добър източник на устойчиво нишесте“, което подхранва полезните бактерии в червата и помага за стабилизиране на кръвната захар.

А не са ли обикновените картофи по-калорични? Всъщност не. При съдържанието на калории и съотношението въглехидрати-протеини-мазнини, двата вида картофи са почти идентични. В 100 г и от двата вида има „2 г протеин, 21 г въглехидрати и по-малко от 1 г мазнини.“ Калориите са почти еднакви – 92 при обикновените и 90 при сладките.

Сладките картофи предлагат много хранителни ползи, но не са непременно по-здравословни от обикновените. Те може да са по-подходящи за хора с определени състояния, като диабет или болест на Крон (при която има риск от недостиг на витамин А). Но и двата вида картофи могат да бъдат част от здравословна диета.

С други думи, не се чувствайте длъжни да ядете само сладки картофи, ако ви се хапва обикновен печен картоф. И не забравяйте: начинът на приготвяне е също толкова важен, колкото и самият картоф. Хранителната стойност се променя драстично, ако картофите се пържат в мазнина и се осолят обилно.

Четете още: Учени откриха как нанопластмасите нарушават енергийния метаболизъм в мозъка