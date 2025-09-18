Със 133 гласа „Против“ петият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не мина

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Със 133 гласа депутатите отхвърлиха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В подкрепа на правителството гласуваха 65 депутати от ГЕРБ-СДС, 28 от „ДПС-Ново начало“, 19 от „БСП-Обединена левица“ и 17 от „Има такъв народ“, както и четирима нечленуващи в парламентарни групи.

Очаквано, за вота и срещу правителството гласуваха 101 народни представители (35 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 33 от „Възраждане“, 12 от „Алианс за права и свободи“, 11 от МЕЧ и 10 от „Величие“).

След гласуването, за да обясни различен вот, думата взе Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Той коментира, че настоящото гласуване е показало, че страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнало в негова пресслужба – пресслужба на главното „Д“.

Мирчев обърна внимание, че Борисов пак се е скрил, защото него винаги, когато стане напечено, го няма.

Той се е превърнал в рекламен агент на ортака си – главното „Д“, продължи депутатът от опозицията и се обърна към народните представители от ГЕРБ с въпрос: „Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в компаньонка на главното „Д“.

След това на трибуната излезе Красимир Манов от МЕЧ, който припомни, че при първия вот на недоверие, в който неговата парламентарна група била съвносител, от „Алианс за права и свободи“ напуснали управлението. При настоящия вот – управляващите за първи път успели да обединят опозицията, която принципно си има своите различия.

Предстоят още вотове – за финансите, за земеделието, за безводието, за енергетиката и може би ще има вот, който най-накрая ще събори това правителство, защото е редно тук един човек, който е министър-председател, да каже как с 9 млн. се строи хотел за 50 милиона. Така че гответе се, господа управляващи“, предупреди ги Красимир Манов.

Припомняме, че вотът на недоверие бе внесен от 59 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ във връзка с провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани. Още при внасянето му от „Възраждане“ и „Величие“ обявиха, че ще го подкрепят.

По време на провелите се вчера над 7 часа дебати по мотивите на вота бившият финансов министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Асен Василев обърна внимание, че към към края на юли от ГЕРБ, с тяхната финансова политика, са докарали рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. Василев добави и че очаква бюджетният дефицит да достигне 8%, ако кабинетът остане на власт.

Съпартиецът му Венко Сабрутев обяви, че благодарение на управлението на Борисов и Пеевски, на БСП и ИТН бедността в България се завръща и вече 1.4 млн. български граждани живеят под линията на бедност.

Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица“ им отговори, че кабинетът „Желязков“ ще го бъде и че с новия бюджет правителството ще започне да показва дългосрочната политика, която има.

