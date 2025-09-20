РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Недопустимо е, когато отоплителният сезон наближава, да започват ремонти, обяви министър Жечо Станков

Жечо Станков

Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Това коментира енергийният министър Жечо Станков в ефира на „Нова телевизия“ по повод планирания ремонт на топлопроводите в столичния квартал „Дружба-2“.

Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започваш дейности, които ще засегнат над 120 сгради и десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно, допълни министърът.

Според Жечо Станков нормалният принцип на работа на едно топлофикационно дружество е, докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври ремонтните работи да приключат.

Той добави и че е издал специална заповед от следващата седмица екипи на Министерството на енергетиката да следят на място ремонта на топлопроводите в столичния квартал „Дружба-2“. Целта на това наблюдение е ремонтните дейности да бъдат ускорени. Освен това енергийният министър изпратил писмо по казуса и до кмета, и до председателя на Столичния общинския съвет. Той ги е информирал, че през последните две години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и част от Инвестиционната програма на „Топлофикация-София”, не са изпълнявани.

Припомняме, че на 18 септември „Топлофикация София“ уточни, че нейните абонати в столичния квартал „Дружба 2“ няма да останат без топлоподаване през целия период на предстоящите ремонтни дейности.

