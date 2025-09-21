Двама души са загинали при катастрофа на бул. „Драган Цанков“ в София

Двама души са загинали при тежка катастрофа между лек автомобил и мотор на бул. „Драган Цанков“, в района на Телевизионната кула, съобщи БТА, позовавайки се на информация от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12.33 часа на обяд, тази неделя (21 септември). Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това пристигнали още две линейки.

Загинали са шофьорът на автомобила и водачът на мотора. Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возело зад водача на мотора. Девойката е с тежка травма в коремната област и е настанена в болницата ИСУЛ.