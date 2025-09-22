Договорен е със САЩ 19-ят пакет санкции на ЕС срещу Русия

Новият 19-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, планиран за скорошно приемане, е договорен със Съединените щати. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви това в ефира на TF1.

„Този ​​нов, мащабен пакет от санкции е първият, договорен със Съединените щати след завръщането на Доналд Тръмп на власт“, ​​каза министърът.

Според него, новият пакет ще бъде приет скоро.

На 19 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложенията на Европейската комисия за 19-ия пакет от антируски санкции. Те включват, наред с други неща, забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) в ЕС от януари 2027 г., както и мерки срещу криптовалутите и банките.

Същевременно европейският комисар по икономическите и социалните въпроси Валдис Домбровскис заяви, че новият пакет от антируски санкции на ЕС няма да включва ограничения върху закупуването на петрол от Русия, както поиска президентът на САЩ Доналд Тръмп.