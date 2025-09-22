Договорен е със САЩ 19-ят пакет санкции на ЕС срещу Русия

Новият 19-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, планиран за скорошно приемане, е договорен със Съединените щати. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви това в ефира на TF1.
„Този нов, мащабен пакет от санкции е първият, договорен със Съединените щати след завръщането на Доналд Тръмп на власт“, каза министърът.
Според него, новият пакет ще бъде приет скоро.
На 19 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложенията на Европейската комисия за 19-ия пакет от антируски санкции. Те включват, наред с други неща, забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) в ЕС от януари 2027 г., както и мерки срещу криптовалутите и банките.
Същевременно европейският комисар по икономическите и социалните въпроси Валдис Домбровскис заяви, че новият пакет от антируски санкции на ЕС няма да включва ограничения върху закупуването на петрол от Русия, както поиска президентът на САЩ Доналд Тръмп.