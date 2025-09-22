Обединеното кралство може да отмени таксите за визи за глобални таланти

Властите на Обединеното кралство обмислят отмяна на таксите за „виза за таланти“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници. В статията се отбелязва, че британският премиер Киър Стармър проучва възможности за привличане на водещи учени, академици и дигитални експерти, за да стимулира икономическия растеж на Великобритания.

Изданието отбелязва, че властите на Обединеното кралство искат да направят страната конкурентоспособна на фона на затягането на имиграционните политики в САЩ.

Отбелязва се, че решението на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да увеличи таксата за специализирани визи за САЩ до 100 000 долара е дало допълнителен тласък на застъпниците за реформи в правителството на Стармър.

Визата за глобални таланти беше въведена за първи път във Великобритания на 20 февруари 2020 година.

Тя е предназначена за талантливи и обещаващи хора, работещи в областта на науката, изкуството, културата или дигиталните технологии, които желаят да работят във Великобритания.

Обединеното кралство може да бъде принудено да потърси спешен заем от Международния валутен фонд

(МВФ) поради нарастващи икономически проблеми, според професор Яджит Чада от университета в Кеймбридж в интервю за The Daily Telegraph.

Според икономиста, страната е на ръба на колапс: високият държавен дълг, инфлацията и забавянето на растежа крият рискове от невъзможност за рефинансиране на дълга и изпълнение на социалните задължения. Чада сравни настоящата ситуация с кризата от 1976 г., когато Лондон се обърна към МВФ поради деиндустриализация и енергиен шок.

Международният валутен фонд по-рано понижи прогнозата си за растеж на БВП за 2025 г. до 1.1%

(преди това се очакваше 1.6%) и очаква инфлацията да достигне 3.1% – един от най-високите нива сред развитите страни.

През януари Рей Далио, основател на инвестиционната фирма Bridgewater Associates, заяви, че нарастващите разходи за обслужване на съществуващи заеми, съчетани с необходимостта от заемане на нови с по-високи лихви, биха могли да доведат Обединеното кралство до „дългова спирала“.