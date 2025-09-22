Личният Mercedes-Benz 190E на Айртон Сена ще бъде продаден на търг

Аукционната къща RM Sotheby’s пусна на пазара Mercedes-Benz 190E 2.3-16 с десен волан, за който се твърди, че е собственост на бразилския състезател Айртон Сена, смятан за един от най-добрите пилоти във „Формула 1“. Той го е закупил през 1985 г., докато е живял във Великобритания.

Айртон Сена, тогава новобранец във „Формула 1“, се е влюбил в спортния седан, след като е карал такъв в Състезанието на шампионите на Нюрбургринг през 1984 година. В идентични автомобили бразилецът е победил други звезди от „Формула 1“, включително Ники Лауда и Джеймс Хънт.

Айртон Сена е карал личния си Mercedes-Benz 190E приблизително 40 000 км,

преди да го предаде на нов собственик, докато се е готвел да се премести в Монако, след като е подписал договор с отбора на McLaren (той е спечелил първата си титла от „Формула 1“ през 1988 г. в първата си година с отбора). Седанът, някога собственост на бразилския пилот, сега е в Австралия. Километражът му е над 248 000 километра. Настоящият собственик, който е закупил колата през 1996 г., я е преместил там, когато е емигрирал през 2004 година.

Mercedes-Benz 190E все още изглежда спретнат както отвътре, така и отвън. Налични са оригиналната документация, неотворената аптечка, пожарогасител, фабричната стерео система Becker Mexico и комплект инструменти. Под капака можете да намерите подписа на покойния Ники Лауда, който той е оставил на колата по време на „Гран При“ на Австралия през 2016 година. Седанът е оборудван с 2.3-литров двигател Cosworth, произвеждащ 188 к.с., и е комбиниран с петстепенна ръчна скоростна кутия.

Организаторите на търга оценяват стойността на автомобила на 220 000-250 000 паунда.

Айртон Сена да Силва (на португалски: Ayrton Senna da Silva) е пилот от „Формула 1“, носител на три световни титли – 1988, 1990 и 1991 година. Загива на 1 май 1994 г. в състезанието за Голямата награда на Сан Марино (на пистата „Имола“) след удар в предпазната стена на завоя Тамбурело, със скорост около 297 км/час.