Четец по устните разпозна какво е казал Тръмп на Мъск на панихидата на Чарли Кърк

На понихидата за американския консерватор Чарли Кърк, президентът на САЩ Доналд Тръмп казал на предприемача Илон Мъск, че му липсва. Това съобщи британският вестник Daily Mail, цитирайки четецът по устни Никола Хиклинг.

Според Хиклинг, Тръмп е попитал Мъск как вървят нещата. След това президентът казал: „Илон, чух, че искаш да говориш“, на което Мъск сви рамене.

След това Тръмп отново се обърнал към Мъск и му предложил да намери начин да подобри ситуацията. Мъск кимнал в отговор. След това шефът на Белия дом хванал предприемача за ръка и заявил, че му липсва.

На 22 септември беше съобщено, че Тръмп и Мъск са седели един до друг

в спортната арена „Стейт Фарм“ в Аризона, където се е състояла погребалната служба за политика Чарли Кърк.

Медиите отбелязаха, че взаимодействието между Мъск и Тръмп е било приятелско и е отбелязало първата им публична поява заедно, откакто милиардерът подаде оставка от правителството на САЩ през май на фона на разногласия с президентската администрация по ключови въпроси на бюджетната политика.

Кадри от стадиона показват как политикът и предприемачът оживено разговарят по време на реч на министъра на отбраната Пийт Хегсет. След това Тръмп протегна ръка на Мъск. Мъск отвърна на ръкостискането и си тръгна. Президентът го потупа за последно по гърба.

На 10 септември консервативният активист Чарли Кърк беше убит по време на реч

в кампуса на университет в Юта. Той беше прострелян с пушка от разстояние 180 метра, като куршумът улучи врата му. Кърк беше откаран по спешност в болница, но не оцеля. Няколко дни по-късно полицията арестува 22-годишния студент Тайлър Робинсън. Баща му, бивш полицай, го е предал. Разследващите смятат, че мотивите на заподозрения произтичат от противопоставянето му на политическите възгледи на Кърк.