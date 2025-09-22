Националната транспортна стачка в Италия продължава до 21 часа

До 21:00 ч. на 22 септември продължава обявената от синдикатите в Италия двадесет и четири часова национална стачка, съобщават от Министерството на външните работи. Ще бъдат засегнати обществените услуги, свързани с железопътния и автобусен транспорт, таксиметровите услуги, морските превози и обслужването на магистралите и други ключови пътни артерии.

Единствено във времевия интервал от 6:00 ч. до 9:00 ч. и от 18:00 ч. до 21:00 ч. на 22 септември 2025 г. ще функционират линии на регионалния железопътен транспорт.

От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия, да проверяват периодично за възможни промени в графика на транспортните и други услуги, които се очаква да бъдат засегнати от предстоящата национална стачка.

При необходимост от съдействие, от МВнР съветват да бъде установен

контакт с българските дипломатически и консулски представителства в Италия:

-Посолството на Република България в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: [email protected] [email protected].

-Генералното консулство на Република България в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: [email protected].