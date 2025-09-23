Адв. Велимир Атанасов: Нотариуса ме накара да свидетелствам срещу Еврото

Адвокат Велимир Атанасов бил склонен от Мартин Божанов – Нотариуса да свидетелства срещу Петьо Петров – Еврото по делото „Осемте джуджета“. Това каза Атанасов пред Софийски градски съд като свидетел по друго дело – срещу прокурор Константин Сулев, когото съдят за това че извършил престъпление по служба, понеже повдигнал обвинение Еврото.

Тезата на обвинението срещу Сулев е, че го направил в полза на бившия си шеф Иван Гешев, който искал да дискредитира както фамозния със задкулисните си влияния в съдебната система бивш следовател, така и определени магистрати. Сулев е обвинен и за разпореденото от него принудително довеждане и последвало обвинение за Кристиян Христов, с което целял да запуши устата му предвид заявената от него пресконференция, с която до изобличи Гешев.

След свалянето на Гешев, изчезването на Еврото и убийството на Нотариуса показанията на Велимир Атанасов се оказаха пределно пестеливи съобразно актуалната обстановка. Оказа се, че той бил жертва на всички тях, попадайки уж случайно в обсега на влиянието им. Започнало се с делото за развод между Пепи Еврото и бившата вече негова съпруга Любена Петрова, която Атанасов представлявал в съда.

„Имахме комуникация по приложение. Имаше заплахи от негова страна, също и от моя. Обикновено ставаше нападателен. Обвиненията бяха свързани с това, че сме му взели детето – аз, Гешев и Мартин Божанов. Напрегнати отношения бяха. Делото завърши със споразумение“, твърди Атанасов, който бил междувременно близък с Нотариуса. Освен, че Божанов му бил клиент, станали и съдружници в няколко фирми, обслужващи банка. По това време Нотариуса имал отношения с Гешев, за които казвал че са добри, но имало и периоди, в които твърдял обратното“.

Именно Божанов използвал „целия си потенциал“ да склони Атанасов към показания по делото срещу Петров. Те не били обаче плод на лични впечатления и към днешна не можел да каже, че са верни. Дал ги, понеже му било разяснено какво ще се случи с него, ако не свидетелства: „Ще те съсипят, медии има – той е главен прокурор. Трябва да го направиш!“

Самият Атанасов не знаел обаче защо точно се иска от него да свидетелства по разследването срещу Петьо Еврото – не говорили за това и допуснал, че може би не е имало достатъчно свидетели по делото. Същевременно адвокатът не каза нищо и срещу Сулев, с когото се чули преди да даде показания, а прокурорът го чакал на служебен вход, но в хода на разпита не го питал за имената на конкретни магистрати. За замесената в скандалите около Нотариуса бивша районна прокурорка на София Невена Зартова Атанасов призна, че дълги години имали приятелски отношения, но после ги прекратили.