Heineken придобива активи в Латинска Америка за 3.2 млрд. долара

Нидерландската пивоварна Heineken придоби Distribuidora La Florida, подразделение за търговия на дребно и напитки на костариканската компания FIFCO, за 3.2 милиарда долара.

Heineken преди това притежаваше 25% дял в Distribuidora La Florida и сега ще стане едноличен собственик на бизнеса. Съгласно сделката, Heineken ще придобие, наред с други неща, костариканската марка бира Imperial Beer, няколко местни марки безалкохолни напитки и правата за бутилиране и продажба на напитки с марка PepsiCo в региона.

Heineken ще придобие и приблизително 300 магазина в Коста Рика,

както и активи в Ел Салвадор, Гватемала и Хондурас.

Heineken ще контролира 75% от Nicaragua Brewing Holding и всички активи за продажби на безалкохолни напитки на FIFCO в Мексико.

Както отбелязват много експерти,

латиноамериканският пазар е привлекателен за световните пивовари.

Самата Heineken инвестира 2.75 милиарда долара през юни в изграждането на нов завод в Мексико и разработването на други проекти в страната.

Централата на „Хайнекен“ (Heineken NV) е в Амстердам. Тя е третата по продажби в света след Anheuser-Busch InBev и SABMiller. Компанията е основана от нидерландския предприемач Герард Адриан Хейнекен през 1864 година. Днес притежава над 125 пивоварни в повече от 70 страни по света.

„Хайнекен“ е собственик на пивоварната „Загорка“ АД в Стара Загора, която произвежда марките „Ариана“, „Загорка“ и „Столично“.