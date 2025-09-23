АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 млрд. лева за мантинели

От Агенция “Пътна инфраструктура” обявиха обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на мантинели по републиканската пътна мрежа за срок от 5 години, с прогнозна стойност 960 милиона лева.

От Агенцията поясняват, че процедурата е в шест обособени позиции, включващи всички 27 ОПУ – областни пътни управления.

– Позиция 1 включва пътищата в Северозападния район на територията на ОПУ Видин, ОПУ Враца, ОПУ Монтана, ОПУ Ловеч и ОПУ Плевен.

– Позиция 2 е за Северния централен район включващ ОПУ Велико Търново, ОПУ Габрово, ОПУ Разград, ОПУ Русе и ОПУ Силистра.

– Позиция 3 е предназначена за пътищата от Североизточния район по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Варна, ОПУ Добрич, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище.

– Позиция 4 е за републиканските пътища в Югоизточния район на територията на ОПУ Бургас, ОПУ Сливен, ОПУ Стара Загора и ОПУ Ямбол.

– Позиция 5 включва Южния централен район на територията на ОПУ Кърджали, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Смолян и ОПУ Хасково.

– Позиция 6 е за републиканските пътища в Югозападния район, включващ ОПУ Благоевград, ОПУ Кюстендил, ОПУ Перник и ОПУ София.

Оферти могат да се подават до 23 октомври, като всеки участник може да изпраща предложения за не повече от две обособени позиции.

Избраните изпълнители следва да изпълняват дейности, свързани с обезопасяване на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на мантинели.

Обезопасяването включва – монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци, поясняват още от Агенция „Пътна инфраструктура“.