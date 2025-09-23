РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Двама съдии отказаха да си направят отвод по делото срещу Благомир Коцев

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска от съда да бъде освободен

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев, в лицето на адвокат Ина Лулчева, поиска отвод апелативните съдии Стефан Илиев и Венелин Иванов. Те обаче отказаха да го направят. Съдия Илиев е председател, а съдия Иванов – член на състава, който преразглежда мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, информират от БТА.

Съдия Илиев заяви, че няма обстоятелство, което да го предубеждава и да го прави пристрастен. В мотивите за искането на отвод на магистратите, Лулчева посочва, че Илиев е бил посочен от административния ръководител на съда, а не избран на случаен принцип, какъвто е законът, което според нея говори за липса на безпристрастност.

Възраженията срещу другия член на състава – съдия Венелин Иванов са, че той е бил част от Апелативния специализиран наказателен съд, за чието закриване основен двигател беше „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Двамата съдии са категорични, че не е нарушен принципът на случайно разпределение.

Искането за отводите е внесено още на 19 септември и в него, освен отвода на съдия Илиев, се иска и този на съдия Георги Ушев, който обаче го направи още същия ден.

Припомняме, че на 17 септември самоотводи си направиха апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров.

