Двама съдии отказаха да си направят отвод по делото срещу Благомир Коцев

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев, в лицето на адвокат Ина Лулчева, поиска отвод апелативните съдии Стефан Илиев и Венелин Иванов. Те обаче отказаха да го направят. Съдия Илиев е председател, а съдия Иванов – член на състава, който преразглежда мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, информират от БТА.

Съдия Илиев заяви, че няма обстоятелство, което да го предубеждава и да го прави пристрастен. В мотивите за искането на отвод на магистратите, Лулчева посочва, че Илиев е бил посочен от административния ръководител на съда, а не избран на случаен принцип, какъвто е законът, което според нея говори за липса на безпристрастност.

Възраженията срещу другия член на състава – съдия Венелин Иванов са, че той е бил част от Апелативния специализиран наказателен съд, за чието закриване основен двигател беше „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Двамата съдии са категорични, че не е нарушен принципът на случайно разпределение.

Искането за отводите е внесено още на 19 септември и в него, освен отвода на съдия Илиев, се иска и този на съдия Георги Ушев, който обаче го направи още същия ден.

Припомняме, че на 17 септември самоотводи си направиха апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров.