Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонения на кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският апелативен съд гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

Днес, 23 септември, Софийският апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев. Той, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев се намират в ареста вече два месеца и половина по обвинения за участие в организирана престъпна група, извършваща служебни престъпления, подкупи и пране на пари.

Снощи се проведе пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна. Протестиращите настояха за незабавното освобождаване на Коцев и на общинските съветници от ареста.

В същото време бившият заместник-кмет на морската столица Диан Иванов, считан за ключов свидетел по делото, публикува съобщение в социалните мрежи. В него обяви, че в показанията си, за които твърди, че са дадени под натиск и заплахи, не уличава Коцев в извършване на престъпление.

