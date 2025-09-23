Във Велико Търново и Смолян продължава информационната кампания за еврото

Информационни срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите, посветени на въвеждането на еврото в България, ще се проведат през тази седмица във Велико Търново и Смолян, съобщават от Министерството на финансите.

Първата от тях ще бъде в старата столица на България на 23 септември (вторник) от 14:00 ч. в сградата на община Велико Търново, площад „Майка България“ №2.

Информационното събитие в Смолян ще се проведе на 24 септември (сряда) от 10:00 ч. в сградата на общината, бул. „България“ № 12.

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас обединява усилията на българските институции, местните власти, бизнеса, работодателските и синдикалните организации. Целта на инициативите е да информират широката общественост за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват прехода към единната европейска валута.

На срещите гражданите получават ясна, подробна и достоверна

информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Съвместно в информационните срещи участват представители на Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Гражданите получават инфомация за превалутирането, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България, какви са правата им като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения.

Информационната кампания започна от Бургас на 2 септември.

Срещите ще се излъчват на живо на: evroto.bg :: На живо и на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG