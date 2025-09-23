Зеленски обсъди с Кристалина Георгиева в Ню Йорк замразените руски активи и нова програма на МВФ

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Ню Йорк с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на визитата си в САЩ за Общото събрание на ООН.

„Обсъдихме възможностите за използване на замразени руски активи в полза на Украйна и всички варианти за сътрудничество, включително нова програма за подкрепа на стабилността на страната ни през следващите години“, съобщи Зеленски в Телеграм.

Двамата акцентираха и върху нарушенията на руската авиация във въздушното пространство на страни членки на НАТО, като Зеленски предупреди, че липсата на решителен отговор ще окуражи Москва да продължи с провокациите. Той благодари лично на Георгиева и МВФ за програмите, които укрепват украинската икономика.