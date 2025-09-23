РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Зеленски обсъди с Кристалина Георгиева в Ню Йорк замразените руски активи и нова програма на МВФ

кристалина георгиева

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Ню Йорк с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на визитата си в САЩ за Общото събрание на ООН.

„Обсъдихме възможностите за използване на замразени руски активи в полза на Украйна и всички варианти за сътрудничество, включително нова програма за подкрепа на стабилността на страната ни през следващите години“, съобщи Зеленски в Телеграм.

Двамата акцентираха и върху нарушенията на руската авиация във въздушното пространство на страни членки на НАТО, като Зеленски предупреди, че липсата на решителен отговор ще окуражи Москва да продължи с провокациите. Той благодари лично на Георгиева и МВФ за програмите, които укрепват украинската икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени