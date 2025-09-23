НАТО е отбранителен съюз, но не сме наивни, заяви Марк Рюте

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че макар Алиансът да е отбранителен съюз, „не е наивен“. Думите му бяха по повод нарушаването на естонското въздушно пространство от руски изтребители. На пресконференция в Брюксел той подчерта, че действията на Москва са „неприемливи и безотговорни“, дори да не са били умишлени.

Рюте увери, че НАТО е способно да защитава територията си и ще отговори на всяко ново нарушение. По думите му, реакцията при случая с Естония е била ограничена до съпровождане на руските самолети, тъй като не е имало пряка заплаха за гражданите или инфраструктурата.

В същото време той отбеляза, че в Балтийско море вече е разположен американският самолетоносач „Джералд Форд“ за планирани учения, като присъствието му е ясен знак за готовността на алианса да защитава източния си фланг.