Нормален е трафикът на всички гранично-контролни пропусквателни пунктове

Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния.

По границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Нормален е трафикът по всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.