Пеевски сезира прокуратурата за ремонта на парното в „Дружба 2“

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба 2“.

Новината за предстоящия ремонт предизвика силно недоволство сред местните жители, защото заради него хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини ще останат без парно и топла вода на прага на зимния сезон.

„Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и за заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране“, посочват от пресцентъра на партията.

Кризата с парното в „Дружба 2“ Пеевски определи като пореден неуспех на кмета Васил Терзиев, на коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ и на техните партньори от „Спаси София“, които според него не са успели да се справят с нито един проблем в града за последните две години. Той заяви, че вместо да решават проблеми, те се опитват да прикрият поредното си неправомерно действие. От пресцентъра допълват, че държавата трябва да се намеси, за да защити гражданите, защото в противен случай съществува риск без парно и топла вода да останат не само в „Дружба 2“, но и в цяла София.

Вчера, пред обществената телевизия, изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров каза, че дружеството не разполага с достатъчно пари, за да компенсира жителите на столичния квартал „Дружба 2“ заради спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година.

„Ние сме разделили целия район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен“, заяви Петров.

Той добави, че не може да гарантира, че по време на ремонта всички жители на квартала ще имат отопление по празниците – Коледа и Нова година. По думите му „Топлофикация София“ е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на „Булгаргаз“ за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.

Освен това, Петров обяви, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си. В момента инвестиционната програма на компанията изостава.