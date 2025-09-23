Някога осмиван на трибуната на ООН, днес Тръмп е ухажван от световните лидери

Американският президент Доналд Тръмп ще произнесе „важна реч“ пред Генералната асамблея на ООН на 23 септември, съобщи Белият дом, докато световните лидери се събират в Ню Йорк за 80-ата сесия на организацията.

Когато Тръмп с появи с характерната си самоувереност на трибуната на ООН по време на първия си мандат, той бе посрещнат с непривична за него реакция от делегатите: подигравателен смях.

Седем години по-късно малцина можеха да си представят, че сцената може да се повтори. Някога обект на скептицизъм и открито пренебрежение от страна на чуждите лидери, стопанинът на Белия дом пристига във вторник на Генералната асамблея на световната организация като символ на променящ се световен ред, който има все по-малка нужда от глобални институции като тази, в която говори.

Вместо да му се смеят в лицето, световните лидери сега се борят да спечелят благоволението му. Защото той вече е президентът, който разклати световните споразумения за търговия и сигурност, като същевременно подкопа следвоенната международна система, изградена и поддържана от неговите предшественици.

Като президент Тръмп намали финансирането за ООН, извади Съединените щати от редица нейни структури и подкопа мултилатералната дипломация. Въпреки обещанията да прекрати войните в Украйна и Газа, конфликтите продължават. Той обаче изтъква успехи в посредничеството между други държави и настоява, че заслужава Нобелова награда за мир.

Четете още: Равенството между половете не е само политическа цел, а необходимост, обяви Гуцанов на Общото събрание на ООН