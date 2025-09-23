Алгоритъмът на TikTok ще бъде наблюдаван от Oracle в САЩ след приключване на сделката

Белият дом потвърди, че в рамките на сделката за прехвърляне на приложението TikTok към преобладаващо американска собственост, алгоритъмът на приложението ще се управлява в САЩ и ще бъде наблюдаван от Oracle. Контролът над американските операции и копие от алгоритъма ще преминат към ново съвместно предприятие с американски инвеститори и съвет на директорите.

Сред инвеститорите ще бъдат Oracle, Silver Lake и други фирми, включително Fox Corp., като ByteDance ще запази под 20% дял. Сделката изисква още регулаторни одобрения от Китай и се очаква да бъде финализирана в началото на следващата година. Новата група ще контролира алгоритъма само за американски потребители, като Oracle ще следи непрекъснато работата му.

В същото време Oracle обяви смяната на изпълнителния директор Сафра Кац с двама съвместяващи длъжността изпълнителни директори Клей Магойрк и Майк Силика

Белият дом няма да получава дял в новата компания, въпреки посредничеството си при сделката.