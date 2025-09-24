РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Alibaba Cloud обявява Qwen3-Max AI модел с 1 трилион параметри

алибаба

Китайската компания Alibaba Cloud обяви най-големия си мащабен езиков модел, Qwen3-Max, с 1 трилион параметри. Това беше обявено в изявление от разработчика.

Моделът Qwen3-Max е обучен върху набор от данни от близо 36 трилиона токена. Токените са сурови битове данни, като 1 милион токена са еквивалентни на приблизително 750 000 думи.

Според специализираната платформа Text Arena, тестовата версия на Qwen3-Max-Instruct е превъзхождала GPT-5 и DeepSeek-V3.1 в класацията на мащабни езикови модели за чатботове.

Китай преживява експлозивен растеж в областта на изкуствения интелект, като сред лидерите в индустрията са Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

