Задържаният за убийството край Смолян – планински водач, катерач и ултрамаратонец

Задържаният за убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян мъж е изключително добре физически подготвен за високопланински преходи – професионален планински водач, катерач и участник в ултрамаратони. Това стана ясно на брифинг в областната дирекция, при който беше потвърдена основната версия за посегателство от ревност.

Жертвата е била на преход в компанията на жена, с която задържаният имал връзка преди повече от година. След като ги напръскал с лютив спрей, нападателят поставил белезници на ръцете на бившата си партньорка и заклал съперника с нож. Жената издебнала обаче момент, в който успяла да избяга и да се укрие в скален процеп, където прекарала нощта. Сигналът за намерено тяло в безпомощно състояние бил подаден в ОДМВР-Смолян на другата сутрин от минаващ по пътеката турист.

В предприетите оперативно-издирвателни мероприятия са ползвани дронове и са изградени контролно-пропускателни пунктове с 24-часов режим. Задържаният пък е бил напълно екипиран за дълготрайно укриване, разполагайки с няколко комплекта дрехи, мобилни телефони и пари в брой.