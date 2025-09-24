Организаторите на наградата „Букър“ обявиха краткия списък на номинираните за 2025 г.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Организаторите на наградата „Букър“ разкриха краткия списък за тази година.Той е публикуван на уебсайта на наградата.

Шест произведения попаднаха в краткия списък: „Плът“ от Дейвид Салай, „Останалата част от живота ни“ от Бенджамин Марковиц, „Самотата на Соня и Съни“ от Киран Десай, „Земята през зимата“ от Андрю Милър, „Прослушване“ от Кейти Китамура и „Фенерче“ от Сюзън Чой. Някой от тях са били номинирани, а други са печелили отличието.

Ирландският писател и драматург Роди Дойл председателства тазгодишното жури на наградата „Букър“.

В журито участват още писателите Айобами Адебайо и Кайли Рийд, писателят и литературен критик за The Guardian Крис Пауър и актрисата и основател на SJP Lit Сара Джесика Паркър.

Победителят ще бъде обявен на церемония в Лондон на 10 ноември.

Наградата, която е 50 000 британски лири, се разпределя поравно между автора и преводача на романа победител.

„Букър“ е съкратеното и по-известно название на наградата „Мен Букър“ (Man Booker Prize), една от най-престижните литературни награди в света. Присъжда се от 1969 г. насам ежегодно за роман, написан на английски от гражданин от която и да е от страните в Общността на нациите или Ирландия.

Сред най-прочутите нейни носители са Надин Гордимър, Айрис Мърдок, Уилям Голдинг, Салман Рушди, Маргарет Атууд, Иън Макюън и други.

Британската писателка Саманта Харви спечели литературната награда „Букър“ през 2024 г., отличена за романа си Orbital. Тогава тя получи отличието от победителя през 2023 г. – ирландският писател Пол Линч. Саманта Харви обяви, че посвещава наградата си на всички хора, които говорят „за“, а не „против“ Земята и работят „за“, а не „против“ мира.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

