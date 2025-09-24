Manolo Blahnik плюс Мария-Антоанета = Неочаквано Добра Комбинация

Известният испански моден дизайнер е приготвил нова лимитирана колекция за верните си фенове, особено ако те са и големи почитателки на Кралицата на модата – Мария-Антоанета.

Един от любимите дизайнери на обувки на прословутия телевизионен персонаж Кари Брадшоу от „Сексът и градът” лансира наистина специална колекция от дамски обувки.

Това е известният испански дизайнер Маноло Бланик – а неговата муза – Мария-Антоанета (най-известната кралица в света), на която той посвети най-новата си серия дамски обувки.

Тя бе представена преди няколко дни, на 20-ти септември, в Музея на Виктория и Албърт в Лондон, по данни на Vogue, по случай на много специална изложба, посветена на злочестата френска кралица от австрийски произход.

На изложбата бяха изложени над 250 лични вещи, принадлежали някога на Мария-Антоанета: от шикозни обувки на висок ток и прелестни бижута до тайните ѝ писма и кореспонденции с приятели и почитатели.

Част от прекрасните обувки от новата колекция на Маноло Бланик.

Новата колекция на Бланик не само пресъздава иконичната естетика на XVIII в., но и я допълва с модерността на XXI век. Пъстри, шикозни, стилни и уникални – всичко това представлява всеки един от чифтовете на гениалния моделиер.

От скицата до реализацията.

Маноло споделя, че още от ранна детска възраст е бил закърмен с любов към Мария-Антоанета и нейния изтънчен моден вкус. Заслугата е на неговата майка, която неспирно му разказвала истории от живота на френската аристократка и показвала иконичните ѝ портрети и тоалети. После щафетата била поета от режисьорката София Копола, екранизирала култовия филм от 2006-а – „Мария-Антоанета” – с участието на Кирстен Дънст в главната роля.

Кадър от филма на София Копола.

За съжаление, почти всички обувки от новата колекция на Бланик са вече разпродадени, оставяйки само няколко чифта. Очаквано е липсващите артикули отново да бъдат попълнени в официалния уебсайт – https://www.manoloblahnik.com/gb/fontettes-97240.html .

А докато чакате това да се случи, все пак можете да посетите уникалната изложба в Лондон. Тя ще продължи до 22-ри март 2026 г., като цената за единичен билет на възрастен е между 23-25 паунда. Повече информация можете да намерите в официалния сайт на музея – https://www.vam.ac.uk/exhibitions/marie-antoinette?srsltid=AfmBOopndckKCGriAc5r3IYRQQpKc8xf7IGQoRXW6dzq-cVQhrIK3Pa- .

По този повод, нека да ви припомним някои от най-знаковите киноленти, посветени на Мария-Антоанета – https://special.bg/koy-bi-draznal-da-se-sravnyava-s-mariya-antoaneta/ .