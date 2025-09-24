РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Manolo Blahnik плюс Мария-Антоанета = Неочаквано Добра Комбинация

Известният испански моден дизайнер е приготвил нова лимитирана колекция за верните си фенове, особено ако те са и големи почитателки на Кралицата на модата  – Мария-Антоанета.

Един от любимите дизайнери на обувки на прословутия телевизионен персонаж Кари Брадшоу от „Сексът и градът” лансира наистина специална колекция от дамски обувки.

Това е известният испански дизайнер Маноло Бланик – а неговата муза – Мария-Антоанета (най-известната кралица в света), на която той посвети най-новата си серия дамски обувки.

manolo mariya 2

Тя бе представена преди няколко дни, на 20-ти септември, в Музея на Виктория и Албърт в Лондон, по данни на Vogue, по случай на много специална изложба, посветена на злочестата френска кралица от австрийски произход.

На изложбата бяха изложени над 250 лични вещи, принадлежали някога на Мария-Антоанета: от шикозни обувки на висок ток и прелестни бижута до тайните ѝ писма и кореспонденции с приятели и почитатели.

Част от прекрасните обувки от новата колекция на Маноло Бланик.
Част от прекрасните обувки от новата колекция на Маноло Бланик.

Новата колекция на Бланик не само пресъздава иконичната естетика на XVIII в., но и я допълва с модерността на XXI век. Пъстри, шикозни, стилни и уникални – всичко това представлява всеки един от чифтовете на гениалния моделиер.

От скицата до реализацията.
От скицата до реализацията.

Маноло споделя, че още от ранна детска възраст е бил закърмен с любов към Мария-Антоанета и нейния изтънчен моден вкус. Заслугата е на неговата майка, която неспирно му разказвала истории от живота на френската аристократка и показвала иконичните ѝ портрети и тоалети. После щафетата била поета от режисьорката София Копола, екранизирала култовия филм от 2006-а – „Мария-Антоанета” – с участието на Кирстен Дънст в главната роля.

Кадър от филма на София Копола.
Кадър от филма на София Копола.

За съжаление, почти всички обувки от новата колекция на Бланик са вече разпродадени, оставяйки само няколко чифта. Очаквано е липсващите артикули отново да бъдат попълнени в официалния уебсайт – https://www.manoloblahnik.com/gb/fontettes-97240.html .

manolo mariya 5

А докато чакате това да се случи, все пак можете да посетите уникалната изложба в Лондон. Тя ще продължи до 22-ри март 2026 г., като цената за единичен билет на възрастен е между 23-25 паунда. Повече информация можете да намерите в официалния сайт на музея –  https://www.vam.ac.uk/exhibitions/marie-antoinette?srsltid=AfmBOopndckKCGriAc5r3IYRQQpKc8xf7IGQoRXW6dzq-cVQhrIK3Pa- .

manolo mariya 4

По този повод, нека да ви припомним някои от най-знаковите киноленти, посветени на Мария-Антоанета – https://special.bg/koy-bi-draznal-da-se-sravnyava-s-mariya-antoaneta/ .

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени