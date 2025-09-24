РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Задържаха 52-годишен мъж, шофирал с 4.19 промила алкохол

алкохол

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол в големи количества, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Обвиняемият К. К. е хванат да шофира лек автомобил марка „Форд“ в село Клисура. Той е спрян за проверка и му е направен тест с дрегер, който е отчел наличие на 4.19 промила алкохол в кръвта.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда наказание “лишаване от свобода” от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

В хода на разследването е установено, че мъжът е осъждан два пъти за подобен вид престъпления, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много големи количества.

С постановление на наблюдаващ прокурор 52-годишният К. К. е задържан за срок до 72 часа и предстои спрямо него в Софийски районен съд да бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени