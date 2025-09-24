Задържаха 52-годишен мъж, шофирал с 4.19 промила алкохол

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 52-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол в големи количества, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Обвиняемият К. К. е хванат да шофира лек автомобил марка „Форд“ в село Клисура. Той е спрян за проверка и му е направен тест с дрегер, който е отчел наличие на 4.19 промила алкохол в кръвта.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда наказание “лишаване от свобода” от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

В хода на разследването е установено, че мъжът е осъждан два пъти за подобен вид престъпления, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много големи количества.

С постановление на наблюдаващ прокурор 52-годишният К. К. е задържан за срок до 72 часа и предстои спрямо него в Софийски районен съд да бъде внесено искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.