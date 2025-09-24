Ресурси от астероиди: богатства за квадрилиони или глобален икономически срив

Представете си да добиете толкова платина, злато и редкоземни метали, че да финансирате най-смелите мечти на всеки човек – или потенциално да сринете световната икономика за една нощ. Това е залогът с високи рискове, който NASA и група иновативни американски стартъпи правят върху неизползваните богатства на астероидите.

Докато космическият апарат Psyche на NASA се подготвя за мисията си през 2029 г. към богатия на метали астероид със същото име, редица американски компании активизират усилията си да превърнат космическите скали в реален бизнес – нещо, което може да преобърне глобалните вериги за доставки на критични минерали. Но начинанието крие и риск от пазарни сътресения, напомнящи исторически бумове и сривове на суровини. Стартирал през октомври 2023 г. на борда на ракета SpaceX Falcon Heavy, проектът Psyche ще влезе в орбита около Астероид 16 Psyche в края на юли 2029 г., където в продължение на две години ще картографира състава му.

Ръководен от професор Линди Елкинс-Тантън от Държавния университет на Аризона, начинанието цели това, което учените смятат за оголено ядро на древна протопланета – богато на желязо, никел и други метали, чиято стойност може да достигне „квадрилиони долари“ („15 нули“, както казва Елкинс-Тантън в интервю за Space). Икономическият потенциал е очевиден: астероидният пояс между Марс и Юпитер съдържа огромни залежи на платина (за катализатори), кобалт (за батерии), желязо (за стомана) и злато (за електроника). Според оценки на NASA добивът само на 10 такива тела може да донесе по 100 милиона долара на жител на Земята.

Въпреки това мисията далеч не е лесна – комерсиализацията зависи от контролиран добив, за да се избегне пренасищане на пазарите. Свръхпредлагането на редкоземни елементи – жизненоважни за iPhone, електромобили и отбранителни технологии – може да предизвика срив на цените, подобен на петролните кризи, оставяйки земните миньори и доставчици в задънена улица.

Базираната в Калифорния компаниия TransAstra, усъвършенства технология за оптичен добив, използвайки концентрирана слънчева енергия за обработка на астероиди, съдържащи вода. Методът включва обвиване на целите в полиамидни капсули и изпаряване на летливите вещества, за да се извлекат чисти метали – процес, който изпълнителният директор Джоел Сърсел сравнява с „използване на слънцето като горелка“.

TransAstra пропусна пробен опит миналата есен с мини-луна 2024 PT5 – краткотраен орбитален гост, задържал се близо два месеца. Подобни възможности се появяват рядко – понякога веднъж годишно, друг път веднъж на десетилетие, казва съоснователят на Tethers Unlimited Роб Хойт. Компанията му някога е предлагала системи от мрежи и въжета за улавяне и влачене на астероиди в земна орбита за роботизирано разглобяване – концепция, вдъхновена от писателя и консултант на NASA Р. Л. Фордуърд.

Тази нова вълна от стартъпи е първата, която реално се опитва да добива ресурси от космоса. По-ранни опити като Planetary Resources, основана през 2012 г. с подкрепата на холивудския режисьор Джеймс Камерън, шефовете на Google Ерик Шмид и Лари Пейдж и изпълнителния директор на Virgin Ричард Брансън, инвестираха милиони в сонди за вода и метали. Компанията по-късно се преструктурира заради финансови проблеми, но остави наследство и вдъхновение за сектора.