Военни и техника на френските въоръжени сили ще преминат през България на път за учение в Румъния

Личен състав и военна техника на Въоръжените сили на Франция ще преминат през България в периода 25 септември – 2 октомври, съобщават от Министерството на отбраната.

Поводът е, че Франция ще участва в учението на НАТО „Dacian Fall – 2025“, което ще се проведе на военни полигони в Румъния от 20 октомври до 13 ноември.

В него ще участват над 5000 военнослужещи от десет държави от блока – Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

Маршрутът на френските военни ще бъде: ГКПП „Капитан Петко войвода“ – ГКПП Русе, с ескорт на екипи от „Военна полиция“.

От своя страна, България ще проведе своите учения, част от „Dacian Fall – 2025“, на учебния полигон “Ново село”, уточняват от ведомството.