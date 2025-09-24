Макрон ухажва лидерите от Уолстрийт, залагайки на френската стабилност

Дори когато страната му все още няма правителство, френският президент Еманюел Макрон отправя послание към Уолстрийт: инвестирайте във Франция – всяка демокрация има своите възходи и падения.

Френският президент, който е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, беше домакин на работна закуска на 23 септември с някои от най-големите имена от Уолстрийт, сред които изпълнителният директор на „Блекстоун“ Стив Шуорцман, главният изпълнителен директор на „Банк ъф Америка“ Брайън Мойнихан и Джон Зито – съпредседател на звеното за управление на активи на „Аполо глоубъл мениджмънт“.

Сред присъстващите бяха още Адебайо Огунлеси – изпълнителен директор на „Глоубъл инфрастръкчър партнърс“, председателят на „Ситигруп“ Джон Дуган и Мери Ърдос – ръководител на звеното за управление на активи и лични състояния в „Джей Пи Моргън Чейз“. Въпросът за признаването на Палестина като държава, което Макрон направи ден по-рано, не е бил обсъждан.

Макрон е признал вътрешните „ограничения“, но същевременно е изтъкнал стабилните френски институции и реформите, които е въвел от встъпването си в длъжност през 2017 г., включително тези в пенсионната система и обезщетенията за безработица, според двама участници в срещата в генералното консулство на Франция.

Френският бизнес се сблъсква с нарастваща несигурност заради продължителната политическа криза, започнала с решението на Макрон през миналата година да свика предсрочни избори. Рискованата му стъпка доведе до дълбоко разделен Национален съвет, свали двама премиери за по-малко от година и вече започва да тежи върху икономическата активност.

Бивш инвестиционен банкер, Макрон редовно привлича чуждестранни главни изпълнителни директори във Версай на събитие, наречено „Изберете Франция“ (Choose France).

Сред зададените въпроси на 23 септември е бил възможността да възстанови данък богатство, който премахна и замени с данък върху недвижимите имоти, казват двамата пожелали анонимност участници. Предложението е известно във Франция като „данъка Зукман“, по името на френския икономист Габриел Зукман, завършил в Съединените щати. Макрон се е пошегувал, че Зукман е „внос“ от Америка, и е подчертал, че приоритетът е намаляване на публичните разходи, а не нови данъци.

След като загуби парламентарното си мнозинство обаче, той може и да няма думата за това, което следващото правителство ще предприеме. В началото на септември Макрон назначи нов премиер – Себастиен Льокорню, който в момента преговаря за бюджета на страната с опозицията. Много от нейните представители настояват за увеличаване на данъците върху бизнеса и богатите, за да се намали най-големият дефицит в еврозоната.

Макрон е изтъкна върховенството на закона във Франция и е представил страната като „сигурно убежище“ за инвестиции в енергетиката, транспорта, жилищната инфраструктура и технологиите. Той е подчертал репутацията на френските инженери и амбициите на компанията за изкуствен интелект Mistral AI.

Вместо за Франция, гостите на Макрон са поставили въпроси за законодателството на Европейския съюз, като един от тях дори го описал като институционална враждебност.

Френският президент отговорил, че поддържа добри отношения с германския консервативен канцлер Фридрих Мерц. Двамата са се ангажирали да намалят бюрокрацията и да подкрепят план за по-големи инвестиции на ЕС, известен като доклада Драги.

Френските усилия за преработване на европейските регулации, започвайки с правилата за ESG, идват в момент, когато конкурентни компании отвъд Атлантика стоят на прага на нов етап на дерегулация.