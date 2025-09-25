Премиерът Росен Желязков отговори на критиките на Борисов по повод водната криза

Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета по повод водната криза.

Премиерът е в Ню Йорк за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков заяви, че още преди да започне работа Националният борд по водите е казал на министрите, че „времето да търсим кой е виновен за положението, до което сме стигнали, отдавна е отминал“.

„Всичко онова което може да се направи утре, може да се свърши днес. И инвестициите в инфраструктурата, и довеждащата водопровод и източниците. В момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа. Резултатът, мисля, ще се види след 27-и. Утре вицепремиерът Зафиров ще бъде в Брезник. Ние гледаме и другите райони, където има такъв проблем, ще бъде и в Плевен. В този момент бордът е инструмент, но не е решение. Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да не са доволни от темповете и качеството на услугата, ако изобщо можем да говорим за качество“, коментира министър-председателят.

Желязков коментира и разговорите в САЩ за инвестиции в сферата на технологиите.

„С Meta срещата беше важна, тъй като след срещата с General Electric, на която говорихме за малките модулни реактори, въпросът за енергийното обезпечаване на бъдещите технологични възможности на страната за изграждане на дигитална инфраструктура, развитието на потенциала за изграждане на фабрики за изкуствен интелект и привличането на стратегически партньор, какъвто е Meta, е ключово“, каза той.

„Говорихме за потенциала, който има страната, а той се състои в енергиите възможности. Нашата амбиция е да впрегнем генерацията на електрическа енергия от всички източници, които имаме, както и възможностите за балансиране за изграждането на data центрове. Предпоставка за това е добрата оптическа свързаност и човешки потенциал, който имаме“, допълни премиерът.

„Meta ни запознаха с инвестиционните им намерения, засега те са в други държави, но след 2028 имат такива в България“, каза още Желязков.

Премиерът посочи, че за страната е важно да се комбинира интереса на американския бизнес и на крайните ползватели.

Външният министър Георг Георгиев коментира политиката на Доналд Тръмп спрямо Украйна и мястото на България в подкрепата на страната. Той каза, че България е препотвърдила ангажиментите си към Украйна.

„С американската администрация работим върху сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната, енергетиката, инвестициите и модернизацията на в армията”, заяви той. И допълни, че значението на България е ценено поради факта, че сме една от структуроопределящите държави на Източния фланг на НАТО.

Георгиев каза още, че България дава висока оценка на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва Нова телевизия.