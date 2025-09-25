„Възраждане“ обвини депутати от мнозинството, че предпочитат комадировки, пред това да осигурят кворум

Петър Петров от „Възраждане“ заяви в парламентарните кулоари, че депутатите от мнозинството предпочитат командировки, почивки и делегации пред задължението си да осигурят кворум. Той добави, че председателят на Народното събрание Наталия Киселова е одобрила всички тези пътувания и сега се опитва да събере кворум.

Петров обвини Киселова, че не разпределя законопроектите на „Възраждане“ към парламентарните комисии, нарушавайки правилника. Националистите заплашиха да потърсят подкрепа за отстраняването ѝ. Той добави, че те не се регистрират за кворума от месеци и ще продължат, докато кабинетът „Желязков“ не падне.

Припомняме, че миналия месец от „Възраждане“ обявиха, че ще бойкотират заседанията, освен ако не се гледа техен закон или вот на недоверие. Днес се видя, че и други парламентарни групи от опозицията не се регистрират и по този начин спират работата на парламента.