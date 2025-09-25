Израелската полиция арестува мъж, заплашил с убийство премиера Нетаняху

Израелската полиция съобщи, че е арестувала мъж, отправил заплаха за убийството на премиера Бенямин Нетаняху.

Според властите, малко преди началото на еврейската Нова година в понеделник вечер, мъж на около 40 години от южния град Кирят Гат влязъл в местното полицейско управление и заявил, че ще убие Нетаняху.

Той е бил незабавно задържан, а прокуратурата се очаква да повдигне обвинение срещу него днес, предава Ройтерс. Полицията настоява заподозреният да остане в ареста до края на съдебния процес.