PayPal отпуска 100 млн. долара за ускоряване на цифровия растеж в Близкия изток и Африка

PayPal Holdings, Inc. обяви в сряда (24 септември) ангажимент да инвестира 100 милиона долара в Близкия изток и Африка, за да стимулира иновациите, да подкрепи предприемачите и да насърчи приобщаващия икономически растеж в един от най-бързо развиващите се региони в света в областта на цифровата търговия.

Тази стратегическа инвестиция ще бъде реализирана чрез комбинация от миноритарни участия, придобивания, финансиране от PayPal Ventures, както и чрез хора и внедряване на технологии, които ще помогнат на местните бизнеси да се разрастват, да откриват нови възможности за иноватори и да въвеждат милиони нови потребители и общности в дигиталната икономика.

„Близкият изток и Африка са подслонили едни от най-динамичните и бързо развиващи се фирми в света,“ заяви Алекс Крис, президент и главен изпълнителен директор на PayPal. „Като отделяме инвестиция от 100 милиона долара за региона през следващите години, ние влагаме в технологии, партньорства и решения, които ще помогнат на предприемачите да се развиват по-бързо, да разширяват дейността си отвъд границите и да отключват нови възможности за развитие в дигиталната икономика.“

Съобщението идва след старта през април на първия регионален хъб на PayPal в Дубай, създаден да предоставя глобални търговски възможности на региона, като осигурява лесни разплащания, надеждна сигурност и по-добър достъп до международните пазари на участниците – от големи компании до малки търговци.

Новият ангажимент за 100 милиона долара надгражда съществуващите инвестиции на PayPal Ventures в някои от най-обещаващите стартъпи в региона, включително Tabby, Paymob и Stitch, подчертавайки ролята на PayPal като дългосрочен партньор във формирането на бъдещето на дигиталната търговия.

„Тази договореност подчертава нашата отдаденост да разширим присъствието на PayPal в Близкия изток и Африка и нашия акцент върху изграждането на по-силни връзки между местния бизнес и глобалния пазар,“ каза Ото Уилямс, старши вицепрезидент, регионален ръководител и генерален мениджър на PayPal за Близкия изток и Африка. „Нашият приоритет е да разширим присъствието си в региона и да гарантираме, че милиони потребители и компании ще имат достъп до повече дигитални услуги, от които се нуждаят, за да процъфтяват.“