Кабинетът ще разгледа искане за отпускане на вода от държавния резерв за Плевен и Свищов

Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение ще обсъди на своето заседание Министерският съвет.

Дневният ред предвижда кабинетът да разгледа актуализиране на Националния план за въвеждане на еврото, приемане на Национален план за 2025 г. за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, както и отчет за изпълнението на плана за 2024 година.

Предвижда се и приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2025 – 2027 година.

Министрите ще обсъдят откриване на Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност в структурата на Университета за национално и световно стопанство – София (УНСС).

Дневния ред включва също предложение до президента Румен Радев Георги Тодоров да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен.

