Вече 35 г. България е член на Международния валутен фонд и на Световната банка. Участието на България в МВФ и Международна банка за възстановяване и развитие е било обсъждано в Политбюро още през 1987 г., когато плановата икономика се задъхва от хроничен недостиг на средства. Това предложение обаче е отхвърлено основно поради становището на БНБ, че разкриването на „най-съкровените тайни“ на страната ще доведе до влошаване на кредитния рейтинг на България, която и така вече не е в състояние да погасява отпуснатите кредити в срок.

Едва след промените през ноември 1989 г. България е приета в двете международни организации.

Историята на икономическите реформи в България е тясно свързана с историята на отношенията с МВФ. България е член на МВФ от 25 септември 1990 година. Квотата на България в МВФ е 896.3 млн. СПТ. За периода 1991 – 2004 г. България сключва общо осем споразумения с МВФ. Успешно приключили са програмите с Фонда след 1997 г., в рамките на които България е изпълнила всички свои ангажименти и е получила договореното финансиране в пълен размер.

През 2007 г. страната ни осъществи операция по предсрочно погасяване на дълга към МВФ

като по този начин изплати окончателно задълженията си към фонда. Членството на България в Европейския съюз е основата за преминаването на нов етап в отношенията между МВФ и страната ни, които се развиват по смисъла на общото сътрудничество на институцията с нейните членове, като се осъществяват годишни прегледи по изпълнението на макроикономическите показатели и финансово-икономическите политики в контекста на консултациите по член ІV от Учредителния договор на МВФ (провеждат се на 12-месечен цикъл), както и експертни визити на мисията за България в рамките на годината. Това е обичайния формат по който международната финансова институция взаимодейства със страните, с които няма съгласувани програми за изпълнение.

Всички споразумения с МВФ, с изключение на шестото, са от типа „Stand-by“,

което значи обвързаност на получаване на кредита с достигане на определени икономически параметри, примерно определен размер на бюджетния дефицит.

Според вътрешно съглашение, главният директор на МВФ е винаги европеец. От 2019 г. Кристалина Георгиева пое този пост от Кристин Лагард.

Световната банка (World Bank) осигурява подпомагащи заеми на развиващите се страни за капиталови програми.

Всички решения на международната финансова институция трябва да бъдат ръководени от ангажимента за спомагане на чуждестарнните инвестиции, междунродната търговия и подпомагане на капиталовото инвестиране. Световната банка е е собственост на повече от 180 държави членки, чиито виждания и интереси са представени в Управителния съвет и базирания във Вашингтон съвет на директорите. Държавите членки са акционерите, които имат властта да взимат решения в Световната банка.

Световната банка се различава от Групата на Световната банка по това, че обхваща само две институции: Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Международна асоциация за развитие.

Групата на Световната банка, освен тези две, включва и още три институции: Международно финансова корпорация, Агенция за многостранни инвестиционни гаранции и Международен център за регулиране на инвестиционните спорове.

България членува във всички организации от Групата на Световната банка.

Записаният дялов капитал на страната в МБВР се състои от 7609 акции (на стойност около 917.9 млн. щ. д. или около 0.3% от общо записания капитал). Функциите на управител в организациите от Групата на Световната банка за България се осъществяват от министъра на финансите, а на заместник-управител – от подуправител на БНБ.

Министърът на финансите Теменужка Петкова в НС по време на разискванията по законопроекта за държавния бюджет за настоящата година

Общата стойност на договорените държавни и гарантирани от България заеми от МБВР за страната възлиза на около 3.3 млрд. щ. долара. Заемите са в подкрепа на проекти и програми във: финансовия сектор, инфраструктурата, социалния сектор, здравеопазването, околната среда, телекомуникациите, енергетиката и други. След 2010 г. фокусът на взаимоотношенията на страната с МБВР се измества от традиционното инвестиционно и структурно кредитиране към предоставяне на знания и консултантски услуги.

Дейността на Международно финансова корпорация и Агенция за многостранни инвестиционни гаранции в страната от членството й в тях е с различна интензивност, като е насочена към подпомагане на частни инвестиции основно чрез дялови участия и кредитиране, както и чрез издаване на гаранции в полза на чуждестранни инвеститори. Присъствието на МФК е умерено, а това на АМГИ след присъединяването на България към ЕС е ограничено до вече издадените преди това гаранции.

От 2019 г. в София функционира Център за споделени услуги на Групата на Световната банка,

насочен към предоставяне на вътрешна подкрепа за операциите на Групата по цял свят.