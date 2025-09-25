РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Мирчев съобщи, че кметове на „Ново начало" товарят хора по автобуси, за да бранят централата на Пеевски

Мирчев съобщи, че кметове на "Ново начало" товарят хора по автобуси, за да бранят централата на Пеевски

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че Делян Пеевски е разпоредил на всички свои кметове да товарят хора в автобуси за София, където ще има протест пред партийната централа на „Ново начало“.

Гражданското движение „БОЕЦ“ организира протест пред новата централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23, който започва в 15.00 ч. под надслов „За свободна България – без Пеевски, Борисов и Мафията“. Организаторите планират да блокират сградата и бул. „Васил Левски“.

Тази сутрин Мирчев информира, че сред редиците на „Ново начало“ тече усилена организация: „Голямото „Д“ (бел. ред. Делян Пеевски) е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа. Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото „Д“ решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда.“

В публикацията си във „Фейсбук, съпредседателят на „Да, България“ сравнява ситуацията с протестите в Росенец край лятната резиденция на Ахмед Доган, когато напрежението между протестиращи и полицията прерасна във физически сблъсъци.

„Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец – десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза. Ние ще сме на протеста на БОЕЦ и призоваваме всички да го подкрепят. Не трябва да се влиза в сценария на Пеевски за сблъсъци„, завършва Мирчев.

