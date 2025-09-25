Мирчев съобщи, че кметове на „Ново начало“ товарят хора по автобуси, за да бранят централата на Пеевски

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че Делян Пеевски е разпоредил на всички свои кметове да товарят хора в автобуси за София, където ще има протест пред партийната централа на „Ново начало“.

Гражданското движение „БОЕЦ“ организира протест пред новата централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23, който започва в 15.00 ч. под надслов „За свободна България – без Пеевски, Борисов и Мафията“. Организаторите планират да блокират сградата и бул. „Васил Левски“.

Тази сутрин Мирчев информира, че сред редиците на „Ново начало“ тече усилена организация: „Голямото „Д“ (бел. ред. Делян Пеевски) е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа. Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото „Д“ решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда.“

В публикацията си във „Фейсбук, съпредседателят на „Да, България“ сравнява ситуацията с протестите в Росенец край лятната резиденция на Ахмед Доган, когато напрежението между протестиращи и полицията прерасна във физически сблъсъци.

„Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец – десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза. Ние ще сме на протеста на БОЕЦ и призоваваме всички да го подкрепят. Не трябва да се влиза в сценария на Пеевски за сблъсъци„, завършва Мирчев.