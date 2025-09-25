Politico: Арестуван български кмет с призив ЕС да спре България, плъзгаща се към авторитаризма

Европейската редакция на Politico излезе със статия с основно послание за това, че арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев призовава ЕС да засили натиска си върху София, за да спре подхлъзването й към авторитаризма.

От Politico припомнят, че кметът на Варна, третият по големина град в България, е арестуван на 8 юли по обвинения в корупция, които той отрича. „Продължаваме промяната“ – политическата сила, от която той е излъчен и която се заявява като либерална и антикорупционна, настоява, че задържането е политически мотивирано и че показва как съдебната система в страната се използва като оръжие.

Арестът на Коцев предизвика национални протести и отново провокира недоволството сред гражданите заради влиянието на организираната престъпност в страната с 6.7 млн. население. Бившият премиер Николай Денков – също от проевропейската партия, от която е и Благомир Коцев, заяви, че България е в „състояние на диктатура“, уточняват от Politico.

От медията обръщат внимание, че призивът на Коцев към Брюксел идва в момент, в който либералите в Европейския парламент призовават за съкращаване на евросредствата за България заради ареста.

Валери Хайер, председател на групата Renew Europe, обяви, че задържането на Коцев показва „институционалното извращение“, настъпило в България.

Българският президент Румен Радев твърди, че е „все по-трудно Европа ще бъде лъгана за случващото се в България“. Той упреква представителите на съдебната система, че „безмилостно“ преследват опозицията, докато си затварят очите за политическите сили, които са на власт.

В интервю за Politico Коцев признава, че преди да бъде арестуван, е бил предупреден, че е подложен на политическа атака. Според него това се дължи на антимафиотската платформа, на база на която политическата му сила – „Продължаваме промяната“ работи в черноморския град, известен с престъпления на организираната престъпност, ползваща се с политически чадър, и руско влияние.

Коцев твърди, че е бил заплашен, че може да се окаже в позицията на намиращите се в затвора турски кметове, противопоставящи се на управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„Някои хора ми казваха: „Чух, че трябва да [напуснеш] тази партия, защото тя представлява опасност за теб.“ Получих сигнал – „ако не го направиш“ – виж какво се случи в Турция; виж какво се случи на други места“. И всъщност сценарият е много подобен на това, което виждам на други места извън България, но те не са в Европейския съюз“, добавя Благомир Коцев. Той признава, че е много обезпокоен, че България е страна членка на ЕС, а такива неща се случват и тук.

Премиерът Росен Желязков от ГЕРБ заяви през юли, че независимата съдебна система на страната трябва да бъде оставена да си върши работата.

От Politico коментират, че върховенството на закона отдавна е проблем в България. Те се позовават на реформаторски настроени политици и на разследващи журналисти, които казват, че живеят в „завладяна държава“, където съдебната система и разрастващите се служби за сигурност са свързани с организираната престъпност.

Европейската комисия също е отбелязвала, че в България твърде малко хора възприемат съдебната система като независима.

От „Продължаваме промяната“ твърдят, че са обект на атаки заради успеха си на местните избори в големи градове като София и Варна – което е разярило представителите на управлявалите до този момент, тъй като ги е лишило от доходоносни обществени поръчки.

Politico уточняват, че обществените поръчки играят ключова роля в делото срещу Коцев. Пламенка Димитрова, мениджър на кетъринг услуги, която е сключвала много изгодни за нея договори с предишната администрация на Варна, обвинява Коцев, че се е опитал да я изнуди с 15% за сключването на нови обществени поръчки за доставката на закуски в училищата.

„Ако аз, като кмет на третия по големина град в страната, мога да бъда обект на атаки, то това може да се случи на всеки обикновен гражданин“, смята Коцев.

„Всеки може да бъде оставен зад решетките, докато е разследван. Може да отнеме месеци или дори години и дори да сте невинни, вие можете да останете в ареста, докато някой не реши да ви освободи,“ пояснява кметът на Варна.

Той признава, че е притеснен, защото много хора в България се питат къде се намираме по отношение на съдебната си система. По думите му вместо ситуацията в България, която е страна член на ЕС, да се подобрява, нещата се влошават.

Авторката на статията Антоанета Руси отбелязва, че от Politico са се свързали с ГЕРБ и с „ДПС – Ново начало“ за коментар, но не са получили от тях отговор. В своите изявления от „ДПС-Ново начало“ обявяват, че не желаят да коментират „Продължаваме промяната“, тъй като те са партия на „корумпирани и компрометирани политици“.