Пеевски заръча да има повече министри в Плевен, за да се реши проблемът с безводието

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски коментира, че държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента. Така той не отговори директно на въпросите дали се чувства премиер, след като Бойко Борисов каза, че страната се управлява от петима министър-председатели.

В краткото си изказване пред медиите в кулоарите на парламента, Пеевски коментира, че подкрепя тезата на Борисов, че трябва повече министри да присъстват в Плевен, за да се реши ситуацията с безводието в града.

„В момента премиерът Росен Желязков го няма, но има вицепремиер, защото държавата не може да бъде без ръководство. Още днес в Плевен трябва да бъде този, който замества премиера, заедно с шефа на борда по водите Атанас Зафиров, да отидат заедно, заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата“, заръча лидерът на „Ново начало“.

Пеевски коментира накратко и темата с липсата на кворум в парламента за втори пореден ден, като каза, че това се дължи на отсъствието на депутати, които са в различни делегации.