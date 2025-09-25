Негово Превъзходителство посланик Емил Жакота: Искам България да знае повече за Молдова

Преди ден Негово Превъзходителство Емил Жакота – посланикът на Република Молдова – даде тържествен прием по случай 34 години от провъзгласяването на независимостта на Молдова и 33 години от установяването на дипломатически отношения с България. По повод националния празник на Молдова разговаряхме с него за дипломатическата му мисия в България. Н. Пр. Емил Жакота владее прекрасен български – той е бивш възпитаник на Аграрния университет в Пловдив.

Ваше Превъзходителство, какво си пожелавате по случай независимостта на Молдова?

– Ние искаме наистина да сме независими. Искаме Молдова да върви по пътя на европейската интеграция. Факт е, че за последните няколко години направихме големи стъпки към сбъдването на тази наша мечта – буквално преди дни Молдова завърши двустранния процес на скрининг в Брюксел, който започна през юли 2024 година.

По време на този процес експерти от публични институции анализираха над 100 000 страници от националното законодателство на Молдова, сравнявайки го с това на Европейския съюз. Така че ЕС вижда, че Молдова е готова да започне преговори за членство. Сега чакаме да минат изборите на 28 септември и да видим какво ще бъде по-нататъшното решение.

Колко души – Ваши съграждани – очаквате да гласуват в София?

– Очакваме до 1000 души, защото традиционно в България своето право на вот упражняват между 500 и 600 човека. При нас по закон – както е и в България – ако в някой град има повече от 100 души, които искат да гласуват – тогава в този град се отваря секция.

Ние говорихме с почетния консул на Молдова в Пловдив – инж. д-р Веселин Чипев и той беше готов да открие секция в почетното консулство, но нямаше желаещи да гласуват и заради това засега остава вотът да се проведе само в София. Ако с времето хората си дадат сметка, че от тях много зависи, ще открием секции и в други градове.

В съседна Румъния например гласуват до 30 000 души, а Букурещ е само на 50 км от Русе.

Аз искам хората да гласуват масово – да се покаже силата на молдовската диаспора, на диаспората на бесарабските българи. За съжаление те не са обединени и за това ги поканих на приема, като ги насърчавам горещо да участват в различните фестивали, които ще организираме, за да покажем, че са тук, в България.

Какво си пожелавате за дипломатическите отношения с България?

– Искам България да знае повече за Молдова. Да, известно е, че тук идват много туристи от Молдова – и през лятото, и през зимата, но за молдовските стоки се знае по-малко. Искаме да имаме повече винарни изби, които да показваме, като Purcari, например, които присъстват на приема. Искаме България да отвори не само прозорец, а врата към Молдова.

Да, известно е, че в Молдова живее едно българско малцинство – към 60 000 души, но това също не е достатъчно. То трябва да се развива чрез установяването на повече контакти, чрез бизнес форуми, чрез различни фестивали, на които да участват и хора от Молдова, и хора от България.

Тази година ние успяхме да направим доста неща – за първи път на джаз фестивала в Банско имаше джаз група от Молдова – Valy Boghean Band, която беше приета много добре.

В речта си , при приветствието си към гостите, обърнахте внимание, че България и Румъния са адвокати на Молдова. За какво по-конкретно България е помогнала на Молдова?

– Самият факт, че България е „За“ интеграцията на Молдова и че не поставя спънки пред предстоящото й еврочленство, вече е много добре. Защото ние сме изпитали какво е други държави да правят опити да ни попречат да продължим по-нататък – към следващия етап в посока еврочленството.

Освен това през август 2025 г. бившият главен преговарящ на България с Европейския съюз Меглена Кунева посети Молдова и сподели своите впечатления. Тя видя какви са нашите стъпки и ни подсказа накъде да вървим по-уверено, как да се справяме с проблемите. Това за нас е от голяма помощ.

Същите са ни отношенията и с Министерството на външните работи, с които водим консултации по европейската интеграция на страната ни. Те ни дават съвети на какво да обърнем внимание и кои въпроси са от особено значение при преговорите с ЕС и така ни подготвят да ги проведем по най-добрия начин. Това е важно за нас.

Имате ли вече някаква информация за стокоомбена между България и Молдова през 2025 година? За 2024 г. за него бе отчетено, че се наблюдава ръст от над 25% спрямо 2023 г., като преките инвестиции от Молдова в България към края на 2024 г. възлизаха на 19.5 млн. евро, а потокът на българските инвестиции в Молдова към края на 2024 г. бяха 250 млн. евро.

– Все още годината не е изтекла. Инвестициите на България в Молдова са предимно финансови. Тази година „Булгартрансгаз“ стъпва на пазара на Молдова, където има интерес от газотранспортиране. За нас това е важно, тъй като според европейските директиви до пазара на Молдова трябва да имат достъп различни компании.

Безспорно, нашият пазар не е толкова голям – населението ни е 2.4 млн. души, но е важно повече компании да предлагат услугите си, така че потребителят да избере онова, което най-много му харесва.

През юли бяхте на посещение в Пловдив, какви възможности за инвестиции видяхте там?

– По отношение на земеделието в Пловдив виждам повече възможности за развитие на различни технологии за обработка на селскостопанската продукция. В Русе пък видях възможности за развитие на механизацията на селското стопанство, което също е много важно за Молдова.

В сферата на културните взаимоотношения в Пловдив планираме много различни фестивали през 2026 г., за да покажем Молдова на България. Безспорно, София е вашата столица, центърът на събитията, но за мен Пловдив е втората ми родина, защото най-хубавите си години – студентските – ги прекарах в този град.

Вие сте един от първите дипломати, дошли в България след обявяването на независимостта на Молдова.

– Да, през 1994 г., с колеги открихме посолството в София. Това се случи на 10 февруари 1994 г., а аз дойдох през март.

Тогава, когато сте били за първи тук в качеството си на дипломатически представител и сте си поставяли бъдещи цели, 31 години по-късно – останало ли е нещо неизпълнено?

– Винаги си поставяме големи цели и винаги искаме да ги видим изпълнени. И българските институции ни съдействат – техните врати са отворени за нас. В това отношение не срещаме никакви спънки.

Много бих искал да организираме фестивал на виното и да го направим не в София, а в Пловдив – защото той е по-винарски регион и работят и молдовски компании. Така че ще имаме поводи България да научава повече за Молдова.