Според Терзиев реформата в паркирането е нужна заради реда и инвестициите

„Ако искаме да има ред и средства за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет. Вчера той, заедно с председателя на съвета Цветомир Петров и общински съветници от ПП–ДБ, внесе доклад с промени в правилата за синя и зелена зона. Предвижда се разширяване на зелената зона в южните квартали и в райони като „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“ и „Изток“, както и преобразуване на част от зелените подзони в сини. Работното време се уеднаквява – от 8:30 до 20:30 ч., като синята зона ще действа и в неделя.

По темата за цените Терзиев подчерта, че предложението е „разумно“, макар непопулярно: годишният винетен стикер за живущи в синя зона да се увеличи от 150 на 300 лева – „по 25 лева на месец или 3 лева на ден“. Целта е да се балансират зони, в които стикерите са повече от местата, и да се постигне намиране на паркомясто „в рамките на няколко минути“. Очакването е и за свиване на служебните абонаменти, което да освободи места за живущите.

Кметът обясни, че на този етап не подкрепя предложението на „Спаси София“ за червена зона за живущи, тъй като данните от анкетата на общината с 22 230 участници не показват подкрепа за такава мярка. „Червената зона може да бъде разгледана в последващ доклад“, каза той. В следващия месец реформата ще бъде подложена на обществено обсъждане. „Нямам намерение да упорствам – ще слушаме внимателно и ще търсим пресечна точка за достатъчна подкрепа в СОС“, добави Терзиев.