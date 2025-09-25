РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Растежът на Германия няма да продължи без реформи, предупреждават анализатори

растежът на Германия няма да продължи без реформи

Икономиката на Германия е напът да се възстанови благодарение на бързата фискална експанзия, но подемът ще се окаже временен, освен ако правителството не се справи с основните проблеми на страната, е мнението на седем водещи германски изследователски института. Брутният вътрешен продукт ще нарасне с 0.2% през 2025-а след две години без възход, се отбелязва в съвместната им прогноза, публикувана два пъти годишно. След което се очаква растежът да се ускори до 1.3% през 2026 г. и 1.4% през 2027-а. Предвижданията за тази и следващата година са почти непроменени в сравнение с пролетния доклад на институтите.

„Германската икономика все още е на нестабилна основа“, каза в официално изявление на 25 септември Джералдин Дани-Кнедлик, икономист в Германския институт за стопански проучвания (DIW) в Берлин. И допълни, че „тя (икономиката) ще се възстанови забележимо през следващите две години … но въпреки това, предвид продължаващите структурни слабости, това темпо няма да се запази.“

Правителството на канцлера Фридрих Мерц се опитва да стимулира най-голямото европейско стопанство със споразумението за изразходване на стотици милиарди евро за инвестиции в инфраструктура и отбрана. Макар че това повишава настроението на компаниите, нараства и търсенето на по-фундаментални реформи.

Изказвайки се редом с Дани-Кнедлик, Стефан Кутс от Института за световна икономика в Кил заяви, че ранните признаци, когато става въпрос за намаляване на разходите за социално осигуряване на работодателите, не са обещаващи.

„Ситуацията не се подобрява, а поне в началото се влошава“, каза той, сравнявайки германската икономика с „наркоман“, който току-що е получил доза под формата на обещаните от Мерц милиарди за разходи за инфраструктура. „Наркоман, на когото дадат пълна спринцовка, ще се почувства по-добре след инжекцията, но никой не би си помислил, със сигурност не и лекар, че … пациентът се е възстановил“, заяви Кутс. И добави, че без „ясни, стимулиращи растежа реформи“, ефектите от увеличението на публичните разходи на Мерц скоро ще избледнеят.

Скептицизмът към способността на администрацията да взема трудни решения вече е оставил отпечатък. Доверието на бизнеса неочаквано спадна през този месец, а президентът на мюнхенския институт IFO Клеменс Фюст изрази опасения, че парите, които Германия взема назаем, ще бъдат използвани за „запушване на дупки в бюджета“.

Бизнес моделът на страната е подложен на атака на няколко фронта, включително чрез мита. Въпреки че Европейският съюз сключи споразумение с американския президент Доналд Тръмп за митнически ставки от 15% на повечето доставки за Съединените щати, остава несигурността доколко трайна ще се окаже тази договореност.

Междувременно, автомобилният сектор на Германия се бори с трудния преход към електрически превозни средства. Последният пример е от миналата седмица, когато производителят на луксозни автомобили „Порше“ понижи перспективите си и отложи плановете си за джип, захранван от батерии.

Институтите предупреждават, че производственият сектор ще продължи да изпитва затруднения през следващите години поради намаляващата конкурентоспособност и митата. Тъй като износът вече не е двигател, възстановяването ще бъде концентрирано в местната икономика, допълват те. И подчертават, че „структурните проблеми само се прикриват“, защото не се правят фундаментални реформи за укрепване на икономиката.

Наред с прогнозите си, учените публикуваха списък от 12 точки с мерки, които правителството трябва да предприеме, за да стимулира дългосрочния растеж. Те включват гаранции, че националното регулиране не е по-обременяващо, отколкото в други юрисдикции, стабилизиране на разходите за социално осигуряване и повишаване на стимулите за гражданите да работят.

„Ако тези реформи бъдат приложени бързо, това не само ще засили дългосрочния потенциал за растеж на германската икономика, но и ще я стимулира в краткосрочен план“, се казва в изявлението.

Министърът на финансите Ларс Клингбайл увери на 25 септември, че управляващата коалиция е наясно с „невероятния натиск“ върху кабинета бързо да предприеме допълнителни реформи, които ще подкрепят значимия растеж.

„Споменах в обръщението си към парламента преди два дни, че статуквото е нашият най-голям враг и това е моето твърдо убеждение“, каза съпредседателят на социалдемократите, който е и вицеканцлер, пред форум на семейните компании в Берлин. И допълни, че „приоритетът на това правителство трябва да бъде да работи всеки ден за съживяване на икономическия растеж“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени