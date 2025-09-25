Растежът на Германия няма да продължи без реформи, предупреждават анализатори

Икономиката на Германия е напът да се възстанови благодарение на бързата фискална експанзия, но подемът ще се окаже временен, освен ако правителството не се справи с основните проблеми на страната, е мнението на седем водещи германски изследователски института. Брутният вътрешен продукт ще нарасне с 0.2% през 2025-а след две години без възход, се отбелязва в съвместната им прогноза, публикувана два пъти годишно. След което се очаква растежът да се ускори до 1.3% през 2026 г. и 1.4% през 2027-а. Предвижданията за тази и следващата година са почти непроменени в сравнение с пролетния доклад на институтите.

„Германската икономика все още е на нестабилна основа“, каза в официално изявление на 25 септември Джералдин Дани-Кнедлик, икономист в Германския институт за стопански проучвания (DIW) в Берлин. И допълни, че „тя (икономиката) ще се възстанови забележимо през следващите две години … но въпреки това, предвид продължаващите структурни слабости, това темпо няма да се запази.“

Правителството на канцлера Фридрих Мерц се опитва да стимулира най-голямото европейско стопанство със споразумението за изразходване на стотици милиарди евро за инвестиции в инфраструктура и отбрана. Макар че това повишава настроението на компаниите, нараства и търсенето на по-фундаментални реформи.

Изказвайки се редом с Дани-Кнедлик, Стефан Кутс от Института за световна икономика в Кил заяви, че ранните признаци, когато става въпрос за намаляване на разходите за социално осигуряване на работодателите, не са обещаващи.

„Ситуацията не се подобрява, а поне в началото се влошава“, каза той, сравнявайки германската икономика с „наркоман“, който току-що е получил доза под формата на обещаните от Мерц милиарди за разходи за инфраструктура. „Наркоман, на когото дадат пълна спринцовка, ще се почувства по-добре след инжекцията, но никой не би си помислил, със сигурност не и лекар, че … пациентът се е възстановил“, заяви Кутс. И добави, че без „ясни, стимулиращи растежа реформи“, ефектите от увеличението на публичните разходи на Мерц скоро ще избледнеят.

Скептицизмът към способността на администрацията да взема трудни решения вече е оставил отпечатък. Доверието на бизнеса неочаквано спадна през този месец, а президентът на мюнхенския институт IFO Клеменс Фюст изрази опасения, че парите, които Германия взема назаем, ще бъдат използвани за „запушване на дупки в бюджета“.

Бизнес моделът на страната е подложен на атака на няколко фронта, включително чрез мита. Въпреки че Европейският съюз сключи споразумение с американския президент Доналд Тръмп за митнически ставки от 15% на повечето доставки за Съединените щати, остава несигурността доколко трайна ще се окаже тази договореност.

Междувременно, автомобилният сектор на Германия се бори с трудния преход към електрически превозни средства. Последният пример е от миналата седмица, когато производителят на луксозни автомобили „Порше“ понижи перспективите си и отложи плановете си за джип, захранван от батерии.

Институтите предупреждават, че производственият сектор ще продължи да изпитва затруднения през следващите години поради намаляващата конкурентоспособност и митата. Тъй като износът вече не е двигател, възстановяването ще бъде концентрирано в местната икономика, допълват те. И подчертават, че „структурните проблеми само се прикриват“, защото не се правят фундаментални реформи за укрепване на икономиката.

Наред с прогнозите си, учените публикуваха списък от 12 точки с мерки, които правителството трябва да предприеме, за да стимулира дългосрочния растеж. Те включват гаранции, че националното регулиране не е по-обременяващо, отколкото в други юрисдикции, стабилизиране на разходите за социално осигуряване и повишаване на стимулите за гражданите да работят.

„Ако тези реформи бъдат приложени бързо, това не само ще засили дългосрочния потенциал за растеж на германската икономика, но и ще я стимулира в краткосрочен план“, се казва в изявлението.

Министърът на финансите Ларс Клингбайл увери на 25 септември, че управляващата коалиция е наясно с „невероятния натиск“ върху кабинета бързо да предприеме допълнителни реформи, които ще подкрепят значимия растеж.

„Споменах в обръщението си към парламента преди два дни, че статуквото е нашият най-голям враг и това е моето твърдо убеждение“, каза съпредседателят на социалдемократите, който е и вицеканцлер, пред форум на семейните компании в Берлин. И допълни, че „приоритетът на това правителство трябва да бъде да работи всеки ден за съживяване на икономическия растеж“.