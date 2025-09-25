Санчес: ще се кандидатирам отново през 2027 година

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че ще се кандидатира за преизбиране през 2027 г., въпреки социологическите проучвания, според които неговата социалистическа партия трудно би могла да спечели мнозинство в парламента.

„Със сигурност ще го направя,“ каза Санчес в сряда. „Това е нещо, за което вече съм разговарял със семейството си и с партията, и ако ми дадат доверието си, съм убеден, че можем да повторим мнозинството.“

53-годишният Санчес ръководи една от най-силните икономики в еврозоната – очаква се Испания да нарасне с около 2,7% тази година, повече от два пъти по-бързо от средния темп на валутния съюз. Безработицата е на най-ниското си равнище от финансовата криза насам, а S&P Global Ratings наскоро повиши кредитния рейтинг на страната с една степен.

Испанските държавни облигации се представят по-добре тази година, носейки доходност от 0.7% в сравнение с 0.2% за широкия индекс на Bloomberg за европейски държавен дълг.

„Благодарение на зелените политики сме намалили цените на електроенергията от 2017 г. досега с 50%,“ каза Санчес. „Това ни позволява да увеличим конкурентоспособността и благодарение на това сме свидетели на този изключителен резултат от икономическия растеж на Испания.“

Въпреки това Санчес трудно извлича политически дивиденти, тъй като се изправя срещу най-фрагментирания парламент в най-новата история и е заобиколен от корупционни скандали, в които са замесени негови вече бивши високопоставени съветници, както и членове на семейството му.

Анкетите сочат, че двете основни опозиционни партии – консервативната Народна партия и крайнодясната „Вокс“ – биха спечелили следващите избори. Преди това партията на Санчес ще трябва да се изправи пред регионални избори в два района, включително Андалусия – най-многолюдната област в Испания, където се очаква консерваторите да запазят властта.

През последните години Народната партия и „Вокс“ създадоха коалиции в редица региони и градове, а широко се очаква да направят същото и на национално ниво, ако спечелят общо мнозинство на изборите през 2027 година.

Санчес е премиер от 2018 г., когато спечели вот на недоверие срещу своя консервативен предшественик Мариано Рахой. Изправен пред раздробен политически пейзаж, той се нуждае от съгласието на повече от осем различни партии, за да прокара какъвто и да е закон. Правителството все още работи по бюджета за 2023 г., който беше приет преди последните парламентарни избори, проведени същата година.

Преди две години Народната партия и „Вокс“ не достигнаха с четири места до абсолютно мнозинство и почти всички проучвания прогнозират, че сега биха го надминали убедително. Скандалите в редиците на социалистите допълнително ерозират популярността на Санчес.

Но Санчес е известен с политическите си завръщания, особено когато социологическите проучвания или дори собствената му партия смятат, че пътят му е приключил. След изборите през 2023 г. той прокара закон за амнистия на каталунските сепаратисти в замяна на техните гласове в парламента – ход, който му осигури още един мандат.

Отношенията на Санчес с каталунските партии обаче са бурни и те периодично спират подкрепата си. Това създава трудна политическа среда, тъй като правителството трябва да преговаря с каталунците за всеки закон и всеки вот, което ограничава способността му да прокарва законодателство.

