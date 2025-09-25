РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Радостин Василев обвини управляващото мнозинство за липсата на кворум в пленарната зала

Лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев коментира, че провалът с липсата на кворум за втори пореден ден е на ГЕРБ, „Ново начало“, „Има такъв народ“ и БСП, а не на опозицията, която според него е в парламента, за да пречи на управляващите да си правят каквото си искат.

Василев заяви, че опозицията не се регистрира, защото не е нейна работа да осигурява кворум на управляващите.

„След вота на недоверие, в който чухме от управляващото мнозинство, че те са много стабилни, държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала, за да започне пленарното заседание„, посочи Василев и отбеляза, че това показва за пореден път колко нестабилно и жалко е мнозинството.

Лидерът на „Морал, единство, чест“ призова управляващите да подадат оставка, като предупреди, че в пленарната зала ще се обсъждат корупционни схеми и злоупотреби. Според него мнозинството не може да осигури 120 депутати в залата, тъй като са на „делегации“ и се крият, защото осъзнават, че обществото очаква обсъждане на важни въпроси.

