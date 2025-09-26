Русия прилага нова тактика във войната с Украйна

Фронтовата линия в Украйна вече е дълга близо 1250 километра. Според главнокомандващия на украинската армия ген. Олександър Сирски, Русия прилага нова тактика, като изпраща „рояци“ от малки щурмови групи, съобщава АП.

Линията на съприкосновение се е увеличила с около 200 км през последната година, като украинските сили водят между 160 и 190 сражения всеки ден.

Руската тактика се е променила от скъпоструващи широкомащабни офанзиви към разгръщане на малки щурмови групи от по четири до шест войници. Те използват прикритието на терена, за да проникнат през фронтовата линия и да нанасят удари в украинския тил, нарушавайки снабдителните линии. Сирски обаче твърди, че тези групи често биват обкръжавани и пленявани от украинските сили.

По негова оценка руснаците изстрелват около два пъти повече артилерийски снаряди от украинците. Въпреки това украинската армия е успяла да си възвърне контрола над 168 кв. км територия.

Новосъздадените украински „Сили за безпилотни системи“ са извършили 85 удара на територията на Русия за по-малко от два месеца – 33 срещу военни обекти и 52 срещу заводи за производство на оръжия, боеприпаси, двигатели, ракетно гориво и дронове.