Явор Божанков: Проруското мнозинство вече е нарисувано, въпросът е дали ние ще го допуснем до властта

Реалната власт не е у формалния премиер, Желязков е там заради умерения си изказ, смята Явор Божанков

Радев вече открито заявява своята партия. Той експлоатира достатъчно президентската институция за политическото си бъдеще. „Величие“ е откровено проруска партия и заяви, че очаква президента на партийния терен, т. е. Пълна подкрепа. МЕЧ и „Възраждане“ ще се присъединят към същата група. Проруското мнозинство не е хипотеза, то е нарисувано. Въпросът е дали ние ще позволим то да се случи на практика.

Служебен кабинет днес би бил в услуга на Борисов. Ясно е, че реалната власт не е у формалния премиер.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Вижте цялото интервю с Явор Божанков

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ