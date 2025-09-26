6-те най-добри упражнения за мобилност, които подобряват напредъка във фитнеса

Защо упражненията за мобилност са важни?

Макар че никой не вдига ръце от радост след сесия за мобилност, и те няма да ви донесат по-големи бицепси или по-силни бели дробове, все повече мъже осъзнават значението на поддържането на обхват на движение. Няма особен смисъл да работите за атлетично тяло, ако не можете да пазите баланс, ако всичко е изкривено и ако протягането за буркан от висока лавица ви изважда от строя за седмица.

Говорихме с експерт, за да разберем какво точно представляват упражненията за мобилност, какви са техните ползи и кои са най-добрите упражнения, препоръчани от професионалистите.

Какво са упражненията за мобилност?

Люси Коуън, главен треньор в Third Space London, казва:

„За разлика от традиционните статични стречинг упражнения, които се фокусират единствено върху удължаването на мускулите, упражненията за мобилност ви дават по-широк набор от движения, целящи подобряване на обхвата на движение в ставите и функционалната сила. Те разглеждат взаимодействието между мускули, сухожилия, връзки и стави.“

С други думи – тези упражнения ви помагат да се движите свободно и ефективно.

Ползи от упражненията за мобилност

Превенция на травми

„Работата върху мускулни дисбаланси, коригирането на лоши двигателни модели и поддържането на оптимално подравняване на ставите намалява риска от травми, особено тези от претоварване“, казва Коуън. Укрепването на мускулите около ставите също дава допълнителна стабилност.

По-добра стойка и подравняване

Часовете, прекарани прегърбени пред лаптопа, може да изглеждат неизбежни, но нанасят щети. „Много от упражненията за мобилност подобряват стойката, като работят върху мускулите, които поддържат правилното подравняване на гръбнака и ставите.“

Повишена стабилност и баланс

Липсата на координация е неприятна в младостта, а в по-късна възраст може да бъде опасна. „Упражненията за мобилност подобряват проприоцепцията и координацията. Те предизвикват стабилността чрез различни движения и позиции, като така подобряват баланса и намаляват риска от падания с напредване на възрастта.“

Подобрена спортна и физическа форма

По-добрият обхват на движение, гъвкавост и стабилност водят до по-висока ефективност – както в спорта, така и в ежедневните задачи.

Шестте най-добри упражнения за мобилност

1. Най-великото разтягане

Започнете в планк висока опора, ръце под раменете, крака на ширината на таза.

Стъпете с десния крак напред – извън дясната ръка, коляното да е над глезена.

С лявата ръка на пода, завъртете торса надясно и вдигнете дясната ръка към тавана.

Задръжте, върнете се в изходна позиция и сменете страните.

2. Rock Back Adductor (за вътрешно бедро)

Застанете на едно коляно, а другия крак изпънете встрани, стъпалото на пода.

С изправен гръб избутайте таза назад, докато усетите разтягане във вътрешното бедро.

Задръжте, после се върнете и повторете.

3. Гръден гръбнак – „Прокарване на иглата“

Застанете на четири опори.

Докоснете слепоочието с дясна ръка и вдигнете лакът нагоре, завъртайки торса.

Прекарайте дясната ръка под лявата, докосвайки рамото и слепоочието до пода.

Лявата ръка остава опряна напред. Задръжте, върнете и сменете страната.

4. Динамичен „Гълъб“

Започнете в „куче, гледащо надолу“ или планк.

Донесете дясното коляно към дясната китка, подбедрицата диагонално на пода.

Изпънете левия крак назад, ханшът да остане изправен.

Изправете гърдите, усетете разтягането в дясното бедро и седалище.

Върнете се в планк и сменете страната.

5. Bird Dog („Птица-куче“)

Застанете на четири опори.

Стегнете корема, изпънете дясна ръка напред и ляв крак назад – успоредни на пода.

Дръжте таза стабилен и гърба изправен.

Задръжте, върнете и сменете страните.

6. Напади с вдигане на ръце нагоре

Застанете изправени, крака на ширината на таза.

Стъпете широко напред или назад с десния крак и се спуснете в напад – коленете под 90 градуса.

Докато слизате надолу, вдигнете двете ръце нагоре.

Гърдите изправени, коремът стегнат.

Задръжте, върнете се и сменете крака.

Четете още: 6 упражнения с дъмбели за сила и мускулен тонус в цялото тяло