РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

6-те най-добри упражнения за мобилност, които подобряват напредъка във фитнеса

Брой лицеви опори, упражнения мобилност които според експертите трябва да можеш да направиш според възрастта си…

Защо упражненията за мобилност са важни?

Макар че никой не вдига ръце от радост след сесия за мобилност, и те няма да ви донесат по-големи бицепси или по-силни бели дробове, все повече мъже осъзнават значението на поддържането на обхват на движение. Няма особен смисъл да работите за атлетично тяло, ако не можете да пазите баланс, ако всичко е изкривено и ако протягането за буркан от висока лавица ви изважда от строя за седмица.

Говорихме с експерт, за да разберем какво точно представляват упражненията за мобилност, какви са техните ползи и кои са най-добрите упражнения, препоръчани от професионалистите.

Какво са упражненията за мобилност?

Люси Коуън, главен треньор в Third Space London, казва:
„За разлика от традиционните статични стречинг упражнения, които се фокусират единствено върху удължаването на мускулите, упражненията за мобилност ви дават по-широк набор от движения, целящи подобряване на обхвата на движение в ставите и функционалната сила. Те разглеждат взаимодействието между мускули, сухожилия, връзки и стави.“

С други думи – тези упражнения ви помагат да се движите свободно и ефективно.

Ползи от упражненията за мобилност

Превенция на травми
„Работата върху мускулни дисбаланси, коригирането на лоши двигателни модели и поддържането на оптимално подравняване на ставите намалява риска от травми, особено тези от претоварване“, казва Коуън. Укрепването на мускулите около ставите също дава допълнителна стабилност.

По-добра стойка и подравняване
Часовете, прекарани прегърбени пред лаптопа, може да изглеждат неизбежни, но нанасят щети. „Много от упражненията за мобилност подобряват стойката, като работят върху мускулите, които поддържат правилното подравняване на гръбнака и ставите.“

Повишена стабилност и баланс
Липсата на координация е неприятна в младостта, а в по-късна възраст може да бъде опасна. „Упражненията за мобилност подобряват проприоцепцията и координацията. Те предизвикват стабилността чрез различни движения и позиции, като така подобряват баланса и намаляват риска от падания с напредване на възрастта.“

Подобрена спортна и физическа форма
По-добрият обхват на движение, гъвкавост и стабилност водят до по-висока ефективност – както в спорта, така и в ежедневните задачи.

Шестте най-добри упражнения за мобилност

3331e2e7 e6d0 4258 af43 c3be028dc75b wm

1. Най-великото разтягане

  • Започнете в планк висока опора, ръце под раменете, крака на ширината на таза.
  • Стъпете с десния крак напред – извън дясната ръка, коляното да е над глезена.
  • С лявата ръка на пода, завъртете торса надясно и вдигнете дясната ръка към тавана.
  • Задръжте, върнете се в изходна позиция и сменете страните.

2. Rock Back Adductor (за вътрешно бедро)

  • Застанете на едно коляно, а другия крак изпънете встрани, стъпалото на пода.
  • С изправен гръб избутайте таза назад, докато усетите разтягане във вътрешното бедро.
  • Задръжте, после се върнете и повторете.

3. Гръден гръбнак – „Прокарване на иглата“

  • Застанете на четири опори.
  • Докоснете слепоочието с дясна ръка и вдигнете лакът нагоре, завъртайки торса.
  • Прекарайте дясната ръка под лявата, докосвайки рамото и слепоочието до пода.
  • Лявата ръка остава опряна напред. Задръжте, върнете и сменете страната.

4. Динамичен „Гълъб“

  • Започнете в „куче, гледащо надолу“ или планк.
  • Донесете дясното коляно към дясната китка, подбедрицата диагонално на пода.
  • Изпънете левия крак назад, ханшът да остане изправен.
  • Изправете гърдите, усетете разтягането в дясното бедро и седалище.
  • Върнете се в планк и сменете страната.

5. Bird Dog („Птица-куче“)

  • Застанете на четири опори.
  • Стегнете корема, изпънете дясна ръка напред и ляв крак назад – успоредни на пода.
  • Дръжте таза стабилен и гърба изправен.
  • Задръжте, върнете и сменете страните.

6. Напади с вдигане на ръце нагоре

  • Застанете изправени, крака на ширината на таза.
  • Стъпете широко напред или назад с десния крак и се спуснете в напад – коленете под 90 градуса.
  • Докато слизате надолу, вдигнете двете ръце нагоре.
  • Гърдите изправени, коремът стегнат.
  • Задръжте, върнете се и сменете крака.

Четете още: 6 упражнения с дъмбели за сила и мускулен тонус в цялото тяло

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени