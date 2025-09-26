РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Доналд Тръмп одобри сделката за отделяне на TikTok от ByteDance за 14 млрд. долара

Тръмп одобри сделката за отделяне на TikTok от ByteDance за 14 млрд. долара

Президентът Доналд Тръмп подписа в четвъртък (25 септември) заповед за отделяне на американските операции на TikTok от китайската ByteDance в сделка за 14 милиарда долара.

Новото съвместно предприятие ще бъде контролирано от американски инвеститори, водени от Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz, като ByteDance ще запази до 20% дял в него. Планът включва копие на алгоритъма, което да бъде инспектирано и обучено върху данни на американски потребители, без да се налага ново приложение.

TikTok тихомълком стартира нова платформа "TikTok for Artists"

Основните предизвикателства са три:

1. Организационната структура на новата компания

2.Техническите трудности при изолирането на данните и работата на алгоритъма

3. Убеждаването на скептичния Конгрес

Тръмп одобри сделката за отделяне на TikTok от ByteDance за 14 млрд. долара

Ключов въпрос остава доколко Съединените щати ще имат реален контрол върху данните и алгоритъма, при положение че ByteDance ще продължи да играе роля. Някои конгресмени вече изразяват опасения, че сделката може да открие възможност за продължаване на китайското влияние.

„Сега или никога“, обобщават експерти, тъй като решението трябва да бъде взето скоро.

