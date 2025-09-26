FAA връща на Boeing част от правомощията за сертифициране на 737 Max и Dreamliner

Boeing може да издава разрешителни за част от самолетите си 737 Max и 787 Dreamliner, преди да бъдат предадени на клиенти, съобщи Федералната авиационна администрация (FAA) в петък 26 септември – пореден знак, че производителят си възвръща доверието на регулатора след години на кризи с безопасността.

FAA спря да позволява на компанията да издава собствени сертификати за летателна годност за 737 Max през 2019 г. след две фатални катастрофи. Подобно решение беше взето и за Boeing 787 през 2022 г. заради производствени дефекти.

От втората катастрофа с Max през март 2019 г. насам FAA единствено издаваше сертификатите за летателна годност, които удостоверяват, че самолетите са безопасни за полет. Сега FAA съобщи, че сертификатите ще се издават от агенцията и Боинг на ротационен принцип – през седмица.

„Безопасността е в основата на всичко, което правим, и FAA ще позволи тази стъпка напред само защото сме убедени, че може да бъде направена безопасно“, се казва в изявление на агенцията. „Това решение следва след задълбочен преглед на текущото качество на производството в Боинг и ще позволи на нашите инспектори да насочат допълнителен надзор към производствения процес.“

Компанията от години работи, за да преодолее поредица от проблеми с безопасността и производството. Инцидентът през януари 2024 г., когато по време на полет се откъсна панел от врата на нов 737 Max 9, върна тези планове назад. След това FAA наложи таван на производството на Max и засили надзора над Боинг – един от най-големите американски износители.

„Ако компанията поиска увеличение на производствения темп, инспектори по безопасността на FAA на място ще проведат обстойно планиране и прегледи заедно с компанията, за да определят дали тя може безопасно да произвежда повече самолети“, заяви FAA в петък.

Главният изпълнителен директор на Boeing, Кели Ортбърг, който пое поста преди малко повече от година, заяви, че компанията се съсредоточава върху стабилизиране на производствения темп на Max на 38 самолета месечно. Той изрази оптимизъм, че скоро ще може да обсъди с FAA възможността за увеличение.

„Доста съм уверен, че скоро ще можем да седнем с FAA и да преминем през т.нар. заключителен преглед. Това е процес, при който не просто разглеждаме ключовите показатели за ефективност, но и състоянието на цялата ни верига за доставки, готовността за продължаване на производството и начините да продължим напред“, каза той на конференция на Morgan Stanley по-рано този месец.

Акциите на Boeing се покачиха с около 4% в петък.

