РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Евтините камери „насочи-и-снимай“ отново са на мода и Kodak заложи на богатия си исторически каталог от модели, които отдавна не се произвеждат. Въпреки че компанията има сериозни проблеми с оцеляването, тя постигна истински удар с Charmera – мини дигитална камера за 30 долара.

Представена на 17 септември 2025 г. в 23:00 EST. Според USA Today всички бройки са били разпродадени за осем минути.

Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Какво е Charmera?

Името е игра на думи с chimera – митично гръцко създание, съчетаващо части от различни животни. Charmera е подобен „хибрид“ – съчетава визията на изцяло аналоговата Kodak Fling от 1987 г. с нискорезолюционен дигитален сензор, напомнящ ранните дигитални камери от 2000г., които също преживяват ренесанс. Така камерата изглежда като компактен филмов апарат, но е дигитален.

Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Освен това камерата е толкова малка, че идва с халка за ключодържател – почти като „чарм“ украшение за чанта. Charmera комбинира два стила – аналогов дизайн и дигитална функционалност – и се носи като аксесоар.

Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Камерата се предлага в седем цветови варианта, но изборът е на случаен принцип (blind box) – разбирате какво сте получили едва след отваряне. За колекционери Kodak предлага пълни комплекти с всички седем разцветки.

Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Първата партида свърши за минути, но Kodak обяви, че ще има ново производство. Засега не е ясно кога ще бъде пусната следващата серия мини – камери, затова остава да следите сайта на компанията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени