Новата 30-доларова камера Charmera на Kodak се разпродаде за минути

Евтините камери „насочи-и-снимай“ отново са на мода и Kodak заложи на богатия си исторически каталог от модели, които отдавна не се произвеждат. Въпреки че компанията има сериозни проблеми с оцеляването, тя постигна истински удар с Charmera – мини дигитална камера за 30 долара.

Представена на 17 септември 2025 г. в 23:00 EST. Според USA Today всички бройки са били разпродадени за осем минути.

Какво е Charmera?

Името е игра на думи с chimera – митично гръцко създание, съчетаващо части от различни животни. Charmera е подобен „хибрид“ – съчетава визията на изцяло аналоговата Kodak Fling от 1987 г. с нискорезолюционен дигитален сензор, напомнящ ранните дигитални камери от 2000г., които също преживяват ренесанс. Така камерата изглежда като компактен филмов апарат, но е дигитален.

Освен това камерата е толкова малка, че идва с халка за ключодържател – почти като „чарм“ украшение за чанта. Charmera комбинира два стила – аналогов дизайн и дигитална функционалност – и се носи като аксесоар.

Камерата се предлага в седем цветови варианта, но изборът е на случаен принцип (blind box) – разбирате какво сте получили едва след отваряне. За колекционери Kodak предлага пълни комплекти с всички седем разцветки.

Първата партида свърши за минути, но Kodak обяви, че ще има ново производство. Засега не е ясно кога ще бъде пусната следващата серия мини – камери, затова остава да следите сайта на компанията.